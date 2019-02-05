Президент: віддам наказ прикордонникам не пускати спостерігачів від РФ в Україну

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Вівторок, 5 лютого 2019, 03:32

Президент України Петро Порошенко заявив, що віддасть наказ Державній прикордонній службі України не пускати спостерігачів від РФ на президентські вибори 2019 року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я, як президент України, віддам наказ, як верховний головнокомандувач, Держприкордонслужбі України не пустити (спостерігачів від Росії - ред.). І гарантую вам і українському народу, що наказ верховного головнокомандуючого буде виконаний", - підкреслив Порошенко.

Президент заявив, що РФ буде намагатися вплинути на волевиявлення громадян України, але їй це не вдасться.

"Він (президент РФ Володимир Путін - ред.) вважає, що буде набагато дешевше підірвати стабільність України зсередини і забезпечити свій вплив на волевиявлення українських громадян і через механізми медійної підтримки, і через механізми фінансового втручання, і через організаційні методи, через п'яту колону.

І на церкву були свої плани. Ми не дамо цього зробити, так як ми не дали цього зробити в травні 2014 року, як не дали цього зробити в жовтні 2014-го. Ми тоді були значно слабшими, і ми не дамо цього зробити зараз. Ми захистимо Україну" , - заявив він.

"Вибори повинні бути вільними і справедливими. Вибір людей повинен бути захищений. Україна повинна  в цих президентських і парламентських виборах пройти тест на демократію", - підкреслив глава держави.

Порошенко зазначив, що найвищою оцінкою його роботи, як президента і верховного головнокомандувача, була заява Путіна, що "вони будуть раді будь-якому кандидату, крім Порошенко".

"Не дочекаєтесь", - додав він.

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Теми: Порошенко Прикордонна служба вибори Росія


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