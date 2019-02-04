В Раде хотят запретить российских наблюдателей на выборах
Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в законодательство по наблюдению за выборами.
Соответствующий законопроект №9524 зарегистрировали в парламенте в понедельник.
Одна из соавторов проекта Ирина Геращенко написала, что в нем говорится о невозможности участия наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах.
"На согласительном (совете – УП) призвала коллег, чтобы ВР поддержать позицию украинской дипломатии, и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", – отметила Геращенко.
На сайте парламента текст проекта еще не обнародован.
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Напомним:
- Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
- Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания. Выборы президента назначены на 31 марта.
- 3 февраля завершилось подача документов. По состоянию на 1 февраля было уже зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 28 человек.
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