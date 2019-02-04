В Раде хотят запретить российских наблюдателей на выборах

Депутаты Верховной Рады предлагают внести изменения в законодательство по наблюдению за выборами.

Соответствующий законопроект №9524 зарегистрировали в парламенте в понедельник.

Одна из соавторов проекта Ирина Геращенко написала, что в нем говорится о невозможности участия наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах.

"На согласительном (совете – УП) призвала коллег, чтобы ВР поддержать позицию украинской дипломатии, и принять законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях", – отметила Геращенко.

На сайте парламента текст проекта еще не обнародован.

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Напомним: