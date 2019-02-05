"Радикали" заблокували трибуну Ради

Фракція Радикальної партії блокує парламентську трибуну, вимагаючи зниження цін на газ для населення і звільнення керівництва НАК "Нафтогаз України".

Своїх колег на засіданні 5 лютого вивів до трибуни лідер фракції Олег Ляшко.

"Наша фракція блокує парламентську трибуну. Ми не будемо голосувати за жоден закон. Ми не дамо працювати парламентській трибуні, поки не буде прийнято рішення, яке ми кілька місяців тому зареєстрували, про зниження цін на газ, про відправлення у відставку керівництва "Нафтогазу", про встановлення справедливої ціни на газ, про повернення порядку нарахування субсидій", – заявив Ляшко, потрясаючи з трибуни "платіжками українських громадян".

Наразі народні депутати, згідно порядку денного засідання, розглядають у другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів.

Однак голосів для підтримки документу бракує.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав Ляшка "не робити питання безпеки і оборони розмінною монетою". Він запропонував лідеру "радикалів" розблокувати трибуну:

"Не допустити провалу цього закону. Давайте ми зробимо таким чином: проголосуємо цей закон, потім я оголошу перерву і ми підемо на консультації", – сказав Парубій.

Переконати колег намагався і доповідач з оборонного законопроекту нардеп від БПП Іван Вінник. Однак члени РП на цю пропозицію не пристали.

Врешті-решт Парубій оголосив перерву для консультацій.

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