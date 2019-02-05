Янукович дасть прес-конференцію в Москві

Засуджений до 13 років позбавлення волі колишній президент Віктор Янукович дасть у середу прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики".

Таку інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат Януковича Олександр Горошинський.

За словами адвоката, це буде велика "дискусійна" прес-конференція в прес-центрі МІА "Росія сьогодні".

Згідно з анонсом, зустріч з Януковичем має розпочатися о 13.00 за київським часом.

Темою прес-конференції вказано "актуальні питання української політики".

Вхід на захід буде відбуватися за попередньою акредитацією.

Янукович уже давав прес-конференцію в Москві у березні 2018 року.

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