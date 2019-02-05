Янукович дасть прес-конференцію в Москві
Засуджений до 13 років позбавлення волі колишній президент Віктор Янукович дасть у середу прес-конференцію в Москві, щоб поговорити про "актуальні питання української політики".
Таку інформацію "Українській правді" підтвердив адвокат Януковича Олександр Горошинський.
За словами адвоката, це буде велика "дискусійна" прес-конференція в прес-центрі МІА "Росія сьогодні".
Згідно з анонсом, зустріч з Януковичем має розпочатися о 13.00 за київським часом.
Темою прес-конференції вказано "актуальні питання української політики".
Вхід на захід буде відбуватися за попередньою акредитацією.
Янукович уже давав прес-конференцію в Москві у березні 2018 року.
Нагадаємо:
- 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 12 і 13 років, але більше покарання поглинуло менше.
- При цьому Януковича виправдали щодо статті 110 ККУ (порушення територіальної цілісності) у зв’язку з недоведеністю.
- На останньому засіданні суду про держзраду екс-президент не вийшов не зв’язок для оголошення свого останнього слова. Його адвокат повідомив, що Януковичу зробили операцію.
- 18 листопада 2018 року росЗМІ поширили інформацію, що Януковича було госпіталізовано "у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів".
- 18 листопада захисники обвинуваченого повідомили, що Янукович не прийде на суд з останнім словом, бо в нього "важка травма".
- Янукович також фігурує в інших кримінальних провадженнях, які наразі перебувають на стадії слідства. Це, зокрема, незаконне заволодіння державними резиденціями, злочини проти майданівців, численні економічні злочини та інше.
- Він із 2014 року переховується в Росії.
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