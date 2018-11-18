РосЗМІ: Януковича госпіталізували у "знерухомленому стані"

6512 переглядів
Неділя, 18 листопада 2018, 09:24

Колишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.

Про це 18 листопада повідомляє газета "Комсомольская правда" з посиланням на власне джерело і одного з чергових лікарів лікарні.

Видання зазначає, що у клініці "був помічений чоловік, дуже схожий на екс-президента України В. Януковича". 

За даними газети, Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів.

Зазначається, що Януковича відправили до реанімації, а потім перевели до приватної клінікуи, повідомило джерело.

Інформацію про госпіталізацію Януковича пізніше підтвердили у довідковій НДІ ім.Скліфософського, пише РИА Новости.

Теми: Янукович Росія
powered by lun.ua
По темі
Полторак і Аваков вирішили, як поділити конфісковані "гроші Януковича" 15 листопада 2018, 10:38
Overtime: головні економічні події дня 14 листопада 2018, 22:00
Росія оскаржила рішення британського суду щодо "боргу Януковича" 14 листопада 2018, 18:08
Усі новини
Головні новини
Доба в ООС: 16 обстрілів, один український військовий загинув
Фільм "Донбас" отримав Гран-прі кінофестивалю в Севільї
Прем’єр Польщі: Після запуску "Північного потоку-2" РФ може піти на Київ
Майже половина українців отримують соціальну допомогу – Рева
Усі новини
Досвід

Як і навіщо українці їдуть викладати англійську іноземцям

думка

Як оцінити якість вина та не витратити зайвого