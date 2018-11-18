РосЗМІ: Януковича госпіталізували у "знерухомленому стані"

Колишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.

Про це 18 листопада повідомляє газета "Комсомольская правда" з посиланням на власне джерело і одного з чергових лікарів лікарні.

Видання зазначає, що у клініці "був помічений чоловік, дуже схожий на екс-президента України В. Януковича".

За даними газети, Януковича доправили до медустанови 16 листопада у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів.

Зазначається, що Януковича відправили до реанімації, а потім перевели до приватної клініки, повідомило джерело.

Інформацію про госпіталізацію Януковича пізніше підтвердили у довідковій НДІ ім.Скліфософського, пише РИА Новости.

Московське видання 360tv.ru з посиланням на джерело в екстрених службах повідомляє, що з українським екс-президентом у пацієнта збігаються усі дані, включно з ім'ям і датою народження.

"Його доставили з крововиливом у колінному суглобі близько 20:30. Йому надали допомогу, при цьому відокремили від усіх відвідувачів. У лікарні він перебував близько години, після чого виїхав з медустанови", - пише "360".

Нагадаємо, у Києві триває суд у справі про держзраду Віктора Януковича, його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Стадію дебатів у судовому розгляді вже завершено.

У жовтні адвокати Януковича - Олександр Байдик та Олександр Горошинський - вирушили до РФ за викликом свого підзахисного. У суді Януковича з останнім словом очікували до кінця жовтня.

Екс-президент просив суд забезпечити його участь у судових дебатах шляхом відеоконференцзв'язку і з адвокатом, для реєстрації якого в якості іноземного адвоката в Росії потрібен 1 місяць.

19 листопада в Оболонському райсуді м.Києва має відбутися чергове засідання у справі Януковича, де той мав виступити з останнім словом.