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Янукович не прийде на суд з останнім словом: в нього "важка травма"

Неділя, 18 листопада 2018, 10:51

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича збирають відповідні медичні довідки, аби надати їх суду, адже взяти участь у судовому засіданні 19 листопада екс-президент не зможе.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив адвокат Януковича Олександр Горошинський. 

"Він не має можливості самостійно пересуватися. В нього лангетка (гіпсова пов'язка, перемотана звичайним бинтом - ред.). Як кажуть лікарі, в нього важка травма. Мінімум 21 день буде (лікуватися - ред.), 2-3 тижні", - заявив Горошинський.

Він додав, що адвокати нададуть відповідні документи суду.

У коментарі "ТАСС" Горошинський повідомив, що помічники Януковича повідомили про його госпіталізацію 16 листопада.

"Я приїхав до лікарні, ми з ним говорили. Є припущення про наявність у нього травми коліна і хребта, але поки не можу точно розкривати діагноз, але я особисто бачив, що людина не може пересуватися", - зазначив адвокат.

"Людина не може брати участь у суді, оскільки її госпіталізовано", - додав Горошинський.

Він також нагадав, що у справі Януковича у захисту є клопотання про допит ще одного свідка, який має у своєму розпорядженні "важливі для даної справи відомості". 

"Нами заявлено клопотання про допит Едуарда Ставицького (екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України), у нього є важлива інформація про спроби заступників генпрокурора України отримати неправдиві свідчення, щоб підробити  кримінальну справу", - заявив Горошинський.

Нагадаємо, 19 листопада в Оболонському райсуді м.Києва має відбутися чергове засідання у справі Януковича, де той мав виступити з останнім словом. 

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Стадію дебатів у судовому розгляді завершено

Екс-президент просив суд забезпечити його участь у судових дебатах шляхом відеоконференцзв'язку і з адвокатом, для реєстрації якого в якості іноземного адвоката в Росії потрібен 1 місяць.

18 листопада росЗМІ поширили інформацію, що Януковича було госпіталізовано "у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів".

Зазначається, що Януковича відправили до реанімації НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського, а потім перевели до приватної клініки. 

Українська правда

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Теми: ЯнуковичсудРосія
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