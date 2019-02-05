В уряді спрогнозували подальшу долю Супрун: Реваншу не буде

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що підтримує діяльність Уляни Супрун на посаді виконуючого обов‘язки міністра охорони здоров‘я і не бачить юридичних підстав для її відсторонення.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, він підтримує також напрямки реформування системи охорони здоров‘я, що здійснює зараз уряд та команда Міністерства охорони здоров'я.

Розенко наголосив, що Супрун була призначена на свою посаду у повній відповідності до чинного законодавства України.

"Не бачу жодних юридичних підстав для відсторонення її від посади в.о. міністра. Бачу лише наміри старої корумповано-мафіозної системи здійснити спробу повернути корупційні схеми у систему охорони здоров‘я!", - заявив віце-прем'єр-міністр.

"Але... Реваншу не буде! Адже справа не в персоналіях, а в принципах діяльності нинішнього складу уряду", - додав посадовець.

У коментарі телеканалу "112.Україна" Розенко додав, що суд може приймати будь-які рішення, але остаточне рішення ухвалює Кабмін. При цьому він підкреслив, що уряд буде оскаржувати це рішення і зробить це якнайшвидше.

Як повідомляє Zn.ua, представник Кабінету міністрів, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Вадим Денисенко заявив, що у Верховній Раді досі немає потенціалу для призначення міністра охорони здоров'я, і уряд буде робити все можливе, щоб реформа тривала, а Супрун залишилася на посаді.

"На сьогодні немає голосів у залі, я впевнений, за призначення кого-небудь міністром охорони здоров'я. Немає кандидатури, яка б не розколола зал", — сказав він журналістам в кулуарах парламенту у вівторок.

У той же час він зазначив, що ніхто з критиків Супрун не може дорікнути їй в корупційних діяннях.

"Це була цілеспрямована кампанія проти неї. І ця кампанія пов'язана, насамперед, з величезними грошима, які виділяє держава", — додав Денисенко.

Активісти оголосили про акцію на підтримку Супрун, яка пройде 15 лютого біля Окружного адмінсуду Києва.

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