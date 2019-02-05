До Павла Гриба консула не пускатимуть до вироку – Денісова
Українському консулу дозволять зустріч із політв’язнем Павлом Грибом лише після оголошення вироку попри поганий стан здоров'я ув’язненого.
Про це сказала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі "112 Україна".
"Вчора я отримала відповідь від Федотова – це радник Путіна, він головує в Раді з прав людини РФ – що обстеження всі зроблено і зараз нібито російські лікарі говорять, що його стан задовільний. Але судове засідання було перенесено на 18 лютого", – зазначила вона.
"Я звернулася до всіх представників дипломатичних місій, розташованих у місті Ростов-Дон, щоб вони потрапили на суд і побачили, як виглядає і який стан у Павла Гриба", – додала Денісова
"Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні. І нібито дадуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку", – повідомила омбудсмен.
Вона наголосила: "Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією. Треба надати таке побачення. Перенесення не може бути".
Щодо українських моряків, то Денісова зазначила:
"В (Андрія) Ейдера гепатит B – і ми наполягаємо на тому, що його й інших поранених направили в третю державу, яка має нейтральний статус, щоб їх обстежити та вилікувати. Якщо потрібно, то й операційне втручання. Бо в деяких – наприклад, у Артеменка й Сороки – залишилася осколки від поранень"
Нагадаємо:
- 24 українців атакували й затримали разом із трьома малими українськими кораблями поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року;
- А Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальною гіпертензією, інкримінують "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Павло Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.
- Гриб не визнає звинувачень і називає справу сфабрикованою.
- Європейский суд з прав людини у грудні 2018 року зобов'язав Росію надати медичні документи про стан здоров'я українця Павла Гриба.
- 30 січня 2019 року його батько заявив про критичний стан Павла.