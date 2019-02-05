Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Павла Гриба консула не пускатимуть до вироку – Денісова

Вівторок, 5 лютого 2019, 14:34

Українському консулу дозволять зустріч із політв’язнем Павлом Грибом лише після оголошення вироку попри поганий стан здоров'я ув’язненого.

Про це сказала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі "112 Україна".

"Вчора я отримала відповідь від Федотова – це радник Путіна, він головує в Раді з прав людини РФ – що обстеження всі зроблено і зараз нібито російські лікарі говорять, що його стан задовільний. Але судове засідання було перенесено на 18 лютого", – зазначила вона.

"Я звернулася до всіх представників дипломатичних місій, розташованих у місті Ростов-Дон, щоб вони потрапили на суд і побачили, як виглядає і який стан у Павла Гриба", – додала Денісова

"Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні. І нібито дадуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку", – повідомила омбудсмен.

Вона наголосила: "Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією. Треба надати таке побачення. Перенесення не може бути".

Щодо українських моряків, то Денісова зазначила:

"В (Андрія) Ейдера гепатит B – і ми наполягаємо на тому, що його й інших поранених направили в третю державу, яка має нейтральний статус, щоб їх обстежити та вилікувати. Якщо потрібно, то й операційне втручання. Бо в деяких – наприклад, у Артеменка й Сороки – залишилася осколки від поранень"

Нагадаємо:

  • 24 українців атакували й затримали разом із трьома малими українськими кораблями поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року;
  • А Павла Гриба росіяни викрали 24 серпня 2017 року на території Білорусі. Юному українцю, хворому на портальною гіпертензією, інкримінують "схиляння до теракту". За версією звинувачення, Павло Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.
  • Гриб не визнає звинувачень і називає справу сфабрикованою.
  • Європейский суд з прав людини у грудні 2018 року зобов'язав Росію надати медичні документи про стан здоров'я українця Павла Гриба.
  • 30 січня 2019 року його батько заявив про критичний стан Павла.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніморякиомбудсменРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: