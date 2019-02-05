До Павла Гриба консула не пускатимуть до вироку – Денісова

Українському консулу дозволять зустріч із політв’язнем Павлом Грибом лише після оголошення вироку попри поганий стан здоров'я ув’язненого.

Про це сказала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі "112 Україна".

"Вчора я отримала відповідь від Федотова – це радник Путіна, він головує в Раді з прав людини РФ – що обстеження всі зроблено і зараз нібито російські лікарі говорять, що його стан задовільний. Але судове засідання було перенесено на 18 лютого", – зазначила вона.

"Я звернулася до всіх представників дипломатичних місій, розташованих у місті Ростов-Дон, щоб вони потрапили на суд і побачили, як виглядає і який стан у Павла Гриба", – додала Денісова

"Я знаю, що суд відмовив матері в побаченні. І нібито дадуть можливість зустрітися консулу з Павлом тільки після вироку", – повідомила омбудсмен.

Вона наголосила: "Це не передбачено консульською конвенцією, яка підписана між Україною і Російською Федерацією. Треба надати таке побачення. Перенесення не може бути".

Щодо українських моряків, то Денісова зазначила:

"В (Андрія) Ейдера гепатит B – і ми наполягаємо на тому, що його й інших поранених направили в третю державу, яка має нейтральний статус, щоб їх обстежити та вилікувати. Якщо потрібно, то й операційне втручання. Бо в деяких – наприклад, у Артеменка й Сороки – залишилася осколки від поранень"

Нагадаємо: