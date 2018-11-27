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Оприлюднено повний список українських моряків, взятих росіянами в полон

Вівторок, 27 листопада 2018, 15:16
Оприлюднено повний список українських моряків, взятих росіянами в полон

Опубліковано повний список імен 24 українських моряків, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники.

Про це повідомляє у Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

За його словами, цю інформацію отримано з матеріалів російського слідства, яке зараз окупанти ведуть проти незаконно затриманих українців.

То ж у полоні росіян перебувають такі українські моряки:

Юрій Будзило;

В’ячеслав Зінченко;

Андрій Оприско;

Сергій Цибізов;

Андрій Артеменко;

Володимир Терещенко;

Євген Семидоцький;

Віктор Безпальченко;

Андрій Шевченко;

Володимир Варимез;

Михайло Власюк;

Богдан Головаш;

Сергій Чуліба;

Олег Мельничук;

Богдан Небилиця;

Владислав Костішин;

Сергій Попов;

Юрій Без'язичний;

Роман Мокряк;

Андрій Ейдер;

Василь Сорока;

Андрій Драч;

Володимир Лісовий;

Денис Гриценко.

Відомо, що Андрій Оприско є старшим матросом катера "Нікополь", Сергій Цибізов - матрос цього катера, Володимир Варимез - член екіпажу буксира "Яни Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ", старшина першої статті Олег Мельничук - командир буксира "Яни Капу", про Володимира Лісового відомо, що він капітан 3-го рангу.

Також є інформація, що трьох поранених моряків прооперували в лікарнях Керчі. Російські ЗМІ оприлюднили їхні імена: 24-річний Андрій Артеменко, 27-річний Василь Сорока та 18-річний Андрій Ейдер.

У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.

Високопоставлене джерело "Української правди" в Міністерстві закордонних справ підтверджує, що в російському полоні опинилося 24 українських військових. Водночас співрозмовник УП пояснив, що офіційно оприлюднювати списки ніхто не збирається, тому що для цього немає згоди військових та родичів затриманих моряків.

Як повідомлялося, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 60 днів заарештував кількох українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Це - Володимир Варемез, Сергій Цибізов, Андрій Оприско і Віктор Безпальченко.

Усього у вівторок так званий суд планує обрати запобіжний захід для 12 українських моряків.

26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

Причина – збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці. 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Під час атаки росіяни захопили в полон більше 20 українських моряків і три їхні кораблі. При цьому були поранені 6 українців.

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Українська правда

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Теми: Воєнний станКримРосіяКерчЧорне море
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