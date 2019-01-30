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Батько Павла Гриба про сина: він помре, якщо терміново не зробити операцію

Середа, 30 січня 2019, 22:07
Батько Павла Гриба про сина: він помре, якщо терміново не зробити операцію

Батько українського політв’язня в РФ Павла Гриба заявив, що у сина є симптоми хвороби Альцгеймера.

Про це повідомив його батько Ігор Гриб у коментарі "Настоящее Время".

"На аналізах, зроблених російськими медиками, український професор Василь Притула, який лікує Павла з дитинства, зробив медичний висновок щодо прогресу хвороби Павла. У нього з’явилась нова хвороба – початкова стадія цирозу печінки. Коли він вчора був у невропатолога, то лікар взагалі сказав, що там може є симптоми хвороби Альцгеймера. Дружина сказала, що лікар був у шоці через стан його здоров’я", - розповів батько політв’язня.

Ігор Гриб нагадав, що у 2017 році перед тим, як Павла викрали, він готувався до операції.

"Більш, ніж півтора року він перебуває за гратами, там де його били, знущалися, де є постійний психологічний тиск, де нелюдські умови перебування та ще хвороба з дитинства. Я хочу нагадати, що він інвалід з дитинства. (Все це – УП) Відповідно і призвело до такого стану здоров’я, що він просто помре, якщо зараз терміново не зробити медичну операцію", - наголосив чоловік.

Нагадаємо:

Марія Думанська, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніздоров'яРосія
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