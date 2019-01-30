Батько Павла Гриба про сина: він помре, якщо терміново не зробити операцію
Батько українського політв’язня в РФ Павла Гриба заявив, що у сина є симптоми хвороби Альцгеймера.
Про це повідомив його батько Ігор Гриб у коментарі "Настоящее Время".
"На аналізах, зроблених російськими медиками, український професор Василь Притула, який лікує Павла з дитинства, зробив медичний висновок щодо прогресу хвороби Павла. У нього з’явилась нова хвороба – початкова стадія цирозу печінки. Коли він вчора був у невропатолога, то лікар взагалі сказав, що там може є симптоми хвороби Альцгеймера. Дружина сказала, що лікар був у шоці через стан його здоров’я", - розповів батько політв’язня.
Ігор Гриб нагадав, що у 2017 році перед тим, як Павла викрали, він готувався до операції.
"Більш, ніж півтора року він перебуває за гратами, там де його били, знущалися, де є постійний психологічний тиск, де нелюдські умови перебування та ще хвороба з дитинства. Я хочу нагадати, що він інвалід з дитинства. (Все це – УП) Відповідно і призвело до такого стану здоров’я, що він просто помре, якщо зараз терміново не зробити медичну операцію", - наголосив чоловік.
Нагадаємо:
- 18 січня суд в Ростові-на-Дону проігнорував заяву Гриба про погане самопочуття і не переніс засідання, як просив українець.
- Батько Павла Ігор Гриб повідомляв, що стан здоров'я політв'язня Гриба погіршується, про що свідчать результати обстеження і що Павло практично втратив зір.
- 12 грудня Північнокавказький окружний військовий суд (РФ) відклав розгляд справи політв’язня Гриба через різке погіршення його здоров'я.
- Павла Гриба викрали росіяни 24 серпня 2017 року на території Білорусі. За версією звинувачення, Гриб під тиском Стефана Капіноса схиляв російську школярку Тетяну Єршову з Сочі виготовити та підірвати вибухівку.
- ГПУ склала повідомлення про підозру російському слідчому, який фізичним та психологічним тиском примусив українця звести на себе наклеп. У грудні 2018 року Інтерпол за запитом РФ оголосив у розшук 20-річного громадянина України Стефана Капіноса, який є фігурантом справи Гриба.
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