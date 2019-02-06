Янукович розповів, як вода ледве не вбила в ньому тенісиста

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Середа, 6 лютого 2019, 14:20

Засуджений до 13 років позбавлення волі колишній президент Віктор Янукович розповів, як "серйозно послизнувся", впав і отримав травму коліна на тенісному корті.

Про це він заявив на прес-конференції в Москві 6 лютого.

"Вранці, коли я прийшов на цей корт, не було там ще відвідувачів, ми були перші, це не секрет, що я не прагну якоїсь публічності. Раніше прийшов, так би мовити, відстукав, пограв, порухався, спотів і все", - сказав Янукович.

"Рано вранці була злива, було десь відкрито вікно, і водичка залетіла на корт, і прямо під час тренування я дуже серйозно послизнувся і впав там, на дерев'яні лавочки", - розповів він.

Янукович сказав, що якщо все буде добре, то вже через місяць-півтора буде на корті.

 
Віктор Янукович

"Я однозначно отримав надію на те, що я зможу ще займатися улюбленим спортом", - заявив засуджений президент-утікач.

Говорячи про травму, він заявив, що все, що відбулося, позаду і "це життя".

Нагадаємо:

  • 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 12 і 13 років, але більше покарання поглинуло менше.  
  • На останньому засіданні суду про держзраду екс-президент не вийшов не зв’язок для оголошення свого останнього слова. Його адвокат повідомив, що Януковичу зробили операцію.
  • 18 листопада 2018 року росЗМІ поширили інформацію, що Януковича було госпіталізовано "у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс на одному з підмосковських кортів".
  • 18 листопада захисники обвинуваченого повідомили, що Янукович не прийде на суд з останнім словом, бо в нього "важка травма".
  • 4 грудня 2018 року адвокат екс-президента повідомив, що Януковичу може знадобитися лікування в Ізраїлі.
  • У 2011 році йому зробили операцію на правому колінному суглобі після травми на грі в теніс, а через кілька років він повернувся на корт.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Росія Україна Янукович


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