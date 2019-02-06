Янукович розповів, як вода ледве не вбила в ньому тенісиста

Засуджений до 13 років позбавлення волі колишній президент Віктор Янукович розповів, як "серйозно послизнувся", впав і отримав травму коліна на тенісному корті.

Про це він заявив на прес-конференції в Москві 6 лютого.

"Вранці, коли я прийшов на цей корт, не було там ще відвідувачів, ми були перші, це не секрет, що я не прагну якоїсь публічності. Раніше прийшов, так би мовити, відстукав, пограв, порухався, спотів і все", - сказав Янукович.

"Рано вранці була злива, було десь відкрито вікно, і водичка залетіла на корт, і прямо під час тренування я дуже серйозно послизнувся і впав там, на дерев'яні лавочки", - розповів він.

Янукович сказав, що якщо все буде добре, то вже через місяць-півтора буде на корті.

Віктор Янукович

"Я однозначно отримав надію на те, що я зможу ще займатися улюбленим спортом", - заявив засуджений президент-утікач.

Говорячи про травму, він заявив, що все, що відбулося, позаду і "це життя".

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