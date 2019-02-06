Суд не пустив Симоненка в кандидати

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Середа, 6 лютого 2019, 17:44

Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у задоволенні позову лідера Комуністичної партії Петра Симоненка до Центральної виборчої комісії через відмову в реєстрації його кандидатом у президенти.

Таке рішення суд прийняв у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Симоненко і Компартія України вимагали визнати протиправною і скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації Симоненка кандидатом на виборах президента від КПУ.

Вони просили суд зобов'язати ЦВК повторно розглянути документи Симоненка і зареєструвати його кандидатом на виборах президента.

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Нагадаємо:

  • 2 лютого Центральна виборча комісія відмовила лідеру "Комуністичної партії України" Петру Симоненку у реєстрації кандидатом  на президентських виборах 2019 року.
  • Комісія встановила, що Симоненка висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. 
  • Також у комісії підкреслили, що анкета кандидата, подана Симоненком, не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх перед днем виборів років.
  • Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
  • На позачерговому з’їзді партії 3 січня КПУ висунула свого лідера Петра Симоненка кандидатом у президенти.  
  • У КВУ заявили, що Симоненко не зможе зареєструватися кандидатом на пост президента, але може піти на вибори як самовисуванець.

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Теми: суд Симоненко вибори президента 2019


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