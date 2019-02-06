Суд не пустив Симоненка в кандидати

Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у задоволенні позову лідера Комуністичної партії Петра Симоненка до Центральної виборчої комісії через відмову в реєстрації його кандидатом у президенти.

Таке рішення суд прийняв у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Симоненко і Компартія України вимагали визнати протиправною і скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації Симоненка кандидатом на виборах президента від КПУ.

Вони просили суд зобов'язати ЦВК повторно розглянути документи Симоненка і зареєструвати його кандидатом на виборах президента.

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