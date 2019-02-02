Вибори-2019: ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом
Центральна виборча комісія відмовила лідеру "Комуністичної партії України" Петру Симоненку у реєстрації кандидатом на президентських виборах 2019 року.
Відповідне рішення ЦВК ухвалила 2 лютого в ході чергового засідання, повідомляє прес-служба комісії.
"Розглянувши документи, що надійшли до ЦВК 29 січня, комісія встановила, що Симоненка висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", - зазначено у повідомленні ЦВК.
Також у комісії підкреслили, що анкета кандидата, подана Симоненком, не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх перед днем виборів років.
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Нагадаємо:
- Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
- На позачерговому з’їзді партії 3 січня КПУ висунула свого лідера Петра Симоненка кандидатом у президенти.
- У КВУ заявили, що Симоненко не зможе зареєструватися кандидатом на пост президента, але може піти на вибори як самовисуванець.
- Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.
- Чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься, але документи до ЦВК поки не подав.