Вибори-2019: ЦВК відмовила Симоненку у реєстрації кандидатом

Центральна виборча комісія відмовила лідеру "Комуністичної партії України" Петру Симоненку у реєстрації кандидатом на президентських виборах 2019 року.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила 2 лютого в ході чергового засідання, повідомляє прес-служба комісії.

"Розглянувши документи, що надійшли до ЦВК 29 січня, комісія встановила, що Симоненка висунуто партією, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", - зазначено у повідомленні ЦВК.

Також у комісії підкреслили, що анкета кандидата, подана Симоненком, не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх перед днем виборів років.

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