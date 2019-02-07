США: Команду Мюллера покинув один із прокурорів - ЗМІ

Один із 17-ти членів команди спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив виконання своїх обов'язків у команді і повернувся на свою посаду в Мін'юсті, продовживши допомагати слідству у "справі РФ".

Про це повідомляє CNN.

Йдеться про Скотта Мейслера, він став четвертим із 17-ти прокурорів офісу Мюллера, хто покинув команду за час розслідування.

Зазначається, що він завершив роботу з командою Мюллера у грудні.

"Він продовжує працювати в Міністерстві юстиції, а також у справах, пов'язаних з розслідуванням Роберта Мюллера. Інші підрозділи Мін'юсту взяли на себе більшу відповідальність у питаннях, які розпочав розслідувати Мюллер", - йдеться у матеріалі.

"Мейслер пішов з команди Мюллера на тлі зростаючої кількості повідомлень про те, що "російське" розсліжування добігає кінця", - пише CNN.

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