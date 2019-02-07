США: Команду Мюллера покинув один із прокурорів - ЗМІ

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Четвер, 7 лютого 2019, 03:45

Один із 17-ти членів команди спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив виконання своїх обов'язків у команді і повернувся на свою посаду в Мін'юсті, продовживши допомагати слідству у "справі РФ".

Про це повідомляє CNN.

Йдеться про Скотта Мейслера, він став четвертим із 17-ти прокурорів офісу Мюллера, хто покинув команду за час розслідування.

Зазначається, що він завершив роботу з командою Мюллера у грудні.

"Він продовжує працювати в Міністерстві юстиції, а також у справах, пов'язаних з розслідуванням Роберта Мюллера. Інші підрозділи Мін'юсту взяли на себе більшу відповідальність у питаннях, які розпочав розслідувати Мюллер", - йдеться у матеріалі. 

"Мейслер пішов з команди Мюллера на тлі зростаючої кількості повідомлень про те, що "російське" розсліжування добігає кінця", - пише CNN.

Нагадуємо:

  • Американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа. Росія заперечує втручання у вибори.
  • У листопаді адвокати Білого дому надали Мюллеру письмові відповіді Трампа на питання про втручання РФ у американські вибори 2016 року.
  • Трамп повідомив, що відповіді на питання Мюллера давав особисто.
  • Пізніше адвокати Трампа заявили, що президент США більше не буде відповідати на додаткові питання в процесі розслідування про втручання РФ у американські вибори 2016 року.
  • The New York Times, посилаючись на інформацію з документів, представлених в Конгрес США і дані суду і звинувачення, пов'язані з розслідуванням можливого втручання іноземців у вибори, порахувала, що під час президентської кампанії 2016 року і після виборів Дональд Трамп і його оточення контактували з представниками РФ і WikiLeaks або їх посередниками не менше 100 разів.
  • У кінці січня Метью Вітакер, виконуючий обов'язки генерального прокурора США, оголосив, що Мюллер закінчує своє розслідування російського втручання в президентську кампанію 2016 року і ймовірної змови передвиборної кампанії Трампа з росіянами.

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Теми: США


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