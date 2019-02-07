"Радикали" і "Батьківщина" відтягнули ранкове засідання Ради
У четвер на ранковому засіданні парламенту нардепи мали розглянути законопроект про зміни у Конституції щодо закріплення курсу України до ЄС і НАТО, проте нардепи двох фракцій вимагали перерву.
Про це оголосив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
За його словами, парламентарі до 10.30 мали розглянути законопроект, який не встигли розглянути у середу, а потім перейти до конституційних змін, що дозволило б до 12.00 проголосувати відповідний законопроект, проте представники фракцій "Батьківщина" та "Радикальної партії Ляшка" заблокували трибуну і вимагали реальної перерви.
"Надійшов запит від "Батьківщини" і "Радикальної партії" про реальну перерву на 30 хвилин до 10.30. Прошу всіх голів фракцій на нараду для проведення консультацій", - заявив він.
Згодом перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко написала у Facebook, що нардепи згаданих фракцій намагаються зірвати голосування за ЄС і НАТО.
"Наша пісня гарна- нова, починаєм її знову. Радикали і Батьківщина повторюють ганебний сценарій зриву засідання ВР. Так само вони діяли в день введення воєнного стану. Блокування трибуни, зрив роботи ВР, вимога перерви", - написала вона.
"Мета: в будь який спосіб перетворити важливий день на балаган. Зірвати голосування за НАТО і ЄС. Створити картинки для пропагандистського раша тб", - додала Геращенко.
Раніше Громадський рух "ЧЕСНО" повідомляв, що зранку, до початку засідання Ради нардепи від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" і зайняли трибуну, щоб не блокували "ляшківці" і не зірвали голосування за конституційні зміни.
Детальніше про зміст запропонованих змін читайте у статті "Що насправді змінять євроатлантичні норми у Конституції"
Нагадаємо:
- 22 листопада Верховна Рада попередньо схвалила законопроект №9037 про внесення змін до Конституції, які затверджують курс України в ЄС і НАТО.