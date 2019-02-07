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Захоплені українські моряки: Московський суд відхилив скарги адвокатів

Четвер, 7 лютого 2019, 11:42

Московський міський суд відхилив скарги на продовження термінів арешту до 24 квітня чотирьом українським морякам, захоплених росіянами в районі Керченської протоки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Микола Полозов.

"Мосміськсуд залишив першу четвірку військовополонених моряків під вартою", - написав він.

Скарги стосувалися Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.

За клопотанням слідства засідання пройшло в закритому режимі. Суд відмовився долучити копію резолюції ПАРЄ, повідомив Полозов.

"Тактичне завдання щодо оскарження продовження запобіжного заходу виконане - необхідні процедури для звернення до ЄСПЛ пройдені", - написав Адвокат.

Розгляд скарг адвокатів на аналогічні рішення Лефортовського суду щодо ще 20 українських військових відбудеться в інші дні.

Нагадаємо:

  • У листопаді Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
  • 27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.
  • 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

"Українська правда" у Threads

Теми: арештКерченська протока Росія
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