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Окупанти заарештували всіх захоплених українських моряків

Середа, 28 листопада 2018, 15:29

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Про це 28 листопада повідомляє кореспондент "Радіо свобода" Антон Наумлюк у Facebook.

Всіх українських моряків заарештували до 25 січня 2019 року. 

Останніми "суд" взяв під варту капітана 2-го рангу з катера "Бердянськ" Дениса Гриценка і капітана буксира "Яни Капу" Олега Мельничука.

Загалом на бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

28 листопада окупанти заарештували 9 українських моряків. Зокрема, оперуповноваженого 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старшого лейтенанта Андрія Драча і командира українського бронекатера "Нікополь" Богдана Небилицю. 

27 листопада київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Також запобіжні заходи обрали 3 пораненим під час штурму українцям. Це Андрій Артеменко, Андрій Ейдер та Василь Сорока. Їх взяли під варту на два місяці — до 25 січня.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Українська правда

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Теми: Чорне моресудКрим
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