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Юрист глави Херсонської облради "подарував" ймовірному організатору вбивства Гандзюк базу відпочинку – ЗМІ

Четвер, 7 лютого 2019, 13:45
Владислав Мангер

За тиждень до нападу на активістку Катерину Гандзюк юрист голови Херсонської облради Владислава Мангера здав в оренду майже за безцінь підозрюваному в організації вбивства Олексію "Москалу" Левіну базу відпочинку на узбережжі Чорного моря.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

У розпорядженні журналістів опинився договір про здачу в оренду Oasis Beach у місті Лазурному від 25 липня 2018 року, за тиждень до нападу на Гандзюк.

У документі йдеться, що комплекс здає в оренду радник з юридичних питань голови Херсонської облради та його адвокат Андрій Мурашкін, в управління Олексія Левіна, якого наразі підозрюють в організації вбивства Гандзюк.

Повідомляється, що при цьому юрист Мангера віддав Левіну комплекс фактично за безцінь.

 
Oasis Beach

"Готель із власним пляжем на 57 номерів, доба проживання в якому сягає більш ніж двох тисяч гривень, дістався "Москалу" за символічну плату – всього 500 гривень на місяць", - зазначили журналісти.

Договір укладений на 7 років, наразі він і досі дійсний.

​Мурашкін підтвердив в коментарі журналістам, що передавав в оренду Левіну готельний комплекс в Лазурному, але відмовився пояснити, чому віддав його за символічні гроші, посилаючись на комерційну таємницю.

Юрист Магнера також заявив, що на той момент не знав про кримінальне минуле Левіна, як і "не міг здогадуватись" про його подальші можливі злочинні наміри.

 

Мангер також сказав журналістам, що не знав про бізнесові зв'язки свого радника Мурашкіна з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк Левіним.

Відзначається, що Oasis Beach збудував у 2014 році виходець з Херсона бізнесмен Леонід Аврамков, але у 2016 році комплекс самовільно захопили і нині це розслідує місцева прокуратура.

"Переоформлення права на землю та споруд на ній відбувалось із використанням декількох різних юридичних осіб через ланцюг заплутаних реєстраційних дій, які нині й розслідують правоохоронці", - йдеться в розслідуванні.

 
Посвідчення Левіна – помічника депутата Херсонської облради

Повідомляється, що з літа 2018 року право власності на базу відпочинку в реєстрі закріплене за фірмою ТОВ "Лазурний відпочинок", від імені якої, як директор, і діяв Мурашкін.

Аврамков, підтвердив журналістам, що комплекс перейшов до оточення Мангера.

"Мангер поставив туди свого сина Івана. Я з ним особисто там зустрічався влітку 2018 року. Він давав команду мене не пускати. Я багато разів викликав поліцію. Щойно поліція чула ім’я Мангера – вони одразу розвертались і їхали геть", – розповів Аврамков.

Сам Мангер спростовує, що має відношення до комплексу, додавши, що його син Іван там просто "відпочивав".

Адвокат Левіна стверджує, що його підзахисний стосунку до вбивства Гандзюк не має і ніколи з нею не зустрічався.

Нагадаємо: 

  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його доньки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та партійцем Блоку Петра Порошенка Андрієм Гордєєвим.
  • Після цього Мангер заявив, що припиняє членство в "Батьківщині" на час розслідування.
  • 4 грудня правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
  • У січні СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка). 
  • Левін є помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, і на початок грудня 2018 року перебував у Домінікані.
  • 31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюквбивствоХерсон
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