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Справа Гандзюк: Мангер призупинив членство у "Батьківщині"

Субота, 2 лютого 2019, 15:54
Владислав Мангер
Херсонська обласна рада

Президія політради партії "Батьківщина" задовольнила заяву голови Херсонської облради, керівника Херсонської міськорганізації "Батьківщини" Владислава Мангера про призупинення членства в партії.

Про це 1 лютого повідомила прес-служба "Батьківщини".

31 січня на прес-конференції в Херсоні Мангер заявив, що призупиняє членство в партії на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

Він зазначив, що хотів би швидкого й чесного розкриття цієї справи.

"Водночас вважаю звинувачення, які лунають на мою адресу у зв’язку зі справою Гандзюк, безпідставними та голослівними. Разом з тим я бачу, що всі ці звинувачення направлені на дискредитацію цілої партії ВО "Батьківщина" та особисто її лідера Юлію Тимошенко", - сказав він.

"Щоб припинити спекуляції, вважаю єдиним правильним рішенням призупинити своє членство в партії "Батьківщина" на час розслідування справи Гандзюк", – заявив Мангер.

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Нагадуємо:

  • 28 січня батько вбитої активістки Віктор Гандзюк заявив, що підозрюваний в організації нападу на Катерину Олексій Левін (Москаленко) виконував різні завдання голови Херсонської облради Владислава Мангера ("Батьківщина") і заступника Гордєєва Євгена Рищука (БПП).
  • 31 січня голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв звернувся до правоохоронців з проханням перевірити факти, про які заявив батько загиблої активістки Катерини Гандзюк, щодо його причетності до трагедії.
  • Гордєєв також заперечив свою причетність до нападу на Гандзюк.
  • 3 грудня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що замовники, організатори та виконавці вбивства Катерини Гандзюк встановлені.
  • 4 грудня правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін.
  • Нардеп Мустафа Найєм повідомив, що підозрюваний Олексій Левін (справжнє прізвище – Москаленко) є помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, і зараз перебуває в Домінікані.
  • У січні СБУ оголосила в розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка).
  • 31 липня у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 
  • 4 листопада Катерина Гандзюк померла у лікарні після багатьох операцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкБатьківщинаХерсон
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