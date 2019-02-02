Справа Гандзюк: Мангер призупинив членство у "Батьківщині"

Президія політради партії "Батьківщина" задовольнила заяву голови Херсонської облради, керівника Херсонської міськорганізації "Батьківщини" Владислава Мангера про призупинення членства в партії.

Про це 1 лютого повідомила прес-служба "Батьківщини".

31 січня на прес-конференції в Херсоні Мангер заявив, що призупиняє членство в партії на час розслідування справи Катерини Гандзюк.

Він зазначив, що хотів би швидкого й чесного розкриття цієї справи.

"Водночас вважаю звинувачення, які лунають на мою адресу у зв’язку зі справою Гандзюк, безпідставними та голослівними. Разом з тим я бачу, що всі ці звинувачення направлені на дискредитацію цілої партії ВО "Батьківщина" та особисто її лідера Юлію Тимошенко", - сказав він.

"Щоб припинити спекуляції, вважаю єдиним правильним рішенням призупинити своє членство в партії "Батьківщина" на час розслідування справи Гандзюк", – заявив Мангер.

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