"NewsOne" оштрафували за "мову ворожнечі"

Національна рада України з питань телебачення й радіомовлення оштрафувала ТОВ "Новини 24 години", що мовить під логотипом "NewsOne", на 96,5 тисяч гривень за мову ворожнечі.

Відповідне рішення Нацрада ухвалила 7 лютого і також зобов’язала телеканал виправити порушення законодавства.

Національна рада визнала, що "NewsOne" 31 липня, 1, 2, 5, 6, 13 вересня 2018 року транслював заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Моніторинг виявив ознаки порушення законодавства – і 5 жовтня 2018 року Нацрада провела позапланову перевірку мовника, яка підтвердила порушення.

Зокрема, мову ворожнечі зафіксували у виступах гостей і ведучих програм "NewsOne": Олени Лукаш, Віктора Піховшека, Руслана Коцаби, Євгена Червоненка, Андрія Лесика, Михайла Добкіна, Дмитра Співака.

Також Служба безпеки України вказала Нацраді, що окремі програми поширювали висловлювання з ознаками "прихованого заклику до агресивних дій та програмування агресивної поведінки глядачів".

До них СБУ віднесла кліше російської пропаганди: "партія війни", "партія миру", "братовбивча війна", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором" тощо. Ці кліше формують спотворене уявлення про події в Україні.

Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про "фашизм і націонал-соціалізм" керівництва України та частини населення тощо.

Систематично вживалася така лексика: "уничтожение народа Украины", "индульгенция на убийство",""главный агрессор на печерских холмах", "братоубийственная война" тощо.

На думку Нацради, автори таких висловлювань "програмують до агресивної поведінки".

Незалежна медійна рада 10 грудня 2018 року оприлюднила висновок, в якому незалежні експерти констатували порушення вимог низки законів з боку "NewsOne".

Тож Нацрада на підставі ч. 8 статті 72 закону "Про телебачення і радіомовлення", стягує з компанії штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що для цього мовника становить 96 530 гривень 25 копійок.

Також канал має упродовж 2 тижнів привести діяльність у відповідність до закону.

У разі невиконання цього рішення регулятор може застосувати до ліцензіата санкції.

Нацрада наголошує, що представники ТОВ "Новини 24 години" (Київ) на засідання не з’явилися, хоча розгляд цього питання перенесли з 24 січня на 7 лютого на їхнє прохання.