Журналісти знайшли зв'язок "кухаря Путіна" з найманцями Вагнера

Російські журналісти стверджують, що знайшли зв'язок бізнесмена Євгена Пригожина, близького до президента Росії Володимира Путіна, з бойовиками "приватної військової компанії Вагнера".

Про це йдеться в матеріалі російської служби ВВС.

Зокрема, в кінці літа 2018 року в Краснодарському краї з'явилася каплиця пам'яті загиблих в Сирії російських "добровольців". Побудували її поруч з тренувальною базою "ПВК Вагнера".

Місцеві ЗМІ повідомляли, що каплицю побудували "в пам'ять про героїв так званої "ПВК Вагнера", які загинули в Сирії в боротьбі з терористами забороненого в Росії "Ісламської держави".

Також журналісти відзначають, що постамент пам'ятника прикрашений окопним хрестом - одним із символів "ПВК Вагнера".

Ділянкою, на якому побудована каплиця, володіє петербурзька фірма "Ексклюзив технолоджі". За даними журналістів, вона пов'язана з відомим бізнесменом Євгеном Пригожиним. Саме його ЗМІ пов'язують з організацією та фінансуванням "ПВК Вагнер".

Зведенням об'єкта займалася компанія "Мегалайн" Пригожина.

Один з колишніх менеджерів "Мегалайн" розповів журналістам, що всіх причетних до будівництва змушували підписувати документи про нерозголошення і що "Ексклюзив технолоджі" – "лише одна з прігожінских юридичних осіб".

Крім того, видання розповідає про фірму "Контур", яка теж може бути пов'язана з Пригожиним. У лютому 2015 року вона закупила ліки.

"У розпал кровопролитних боїв за місто Дебальцеве Донецької області компанія придбала бинти, шприци, антибіотики та інші препарати загальною вартістю 87 тисяч рублів. У січні-лютому 2015 року "Контур" витратив 10 млн рублів на автозапчастини та паливо в Краснодарському краї", – йдеться в матеріалі.

Як повідомлялося, бойовики російських приватних військових компаній та ветерани збройних сил і бойових дій попросили Міжнародний кримінальний суд порушити справу проти організаторів ПВК.

Російські бойовики стверджують, що з найманцями укладають договори, "юридично неспроможні, що не регламентують роботу в умовах бойових дій".

Представники російських приватних військових і охоронних компаній і їх родичі повідомляють про причетність до бойових дій на Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки.

З фінансуванням найвідомішої "приватної військової компанії Вагнера" ​​пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна. Через численні держпідряди на харчування, які отримують компанії Пригожина, його називають "кухарем Путіна".

Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".

Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" ​​Дмитра Уткіна з Іваннікова.

Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".

Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.