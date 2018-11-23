Журналісти знайшли зв'язок "кухаря Путіна" з найманцями Вагнера
Російські журналісти стверджують, що знайшли зв'язок бізнесмена Євгена Пригожина, близького до президента Росії Володимира Путіна, з бойовиками "приватної військової компанії Вагнера".
Про це йдеться в матеріалі російської служби ВВС.
Зокрема, в кінці літа 2018 року в Краснодарському краї з'явилася каплиця пам'яті загиблих в Сирії російських "добровольців". Побудували її поруч з тренувальною базою "ПВК Вагнера".
Місцеві ЗМІ повідомляли, що каплицю побудували "в пам'ять про героїв так званої "ПВК Вагнера", які загинули в Сирії в боротьбі з терористами забороненого в Росії "Ісламської держави".
Також журналісти відзначають, що постамент пам'ятника прикрашений Окопна хрестом - одним із символів "ПВК Вагнера".
Ділянкою, на якому побудована каплиця, володіє петербурзька фірма "Ексклюзив технолоджі". За даними журналістів, вона пов'язана з відомим бізнесменом Євгеном Пригожиним. Саме його ЗМІ пов'язують з організацією та фінансуванням "ПВК Вагнер".
Зведенням об'єкта займалася компанія "Мегалайн" Пригожина.
Один з колишніх менеджерів "Мегалайн" розповів журналістам, що всіх причетних до будівництва змушували підписувати документи про нерозголошення і що "Ексклюзив технолоджі" – "лише одна з прігожінских юридичних осіб".
Крім того, видання розповідає про фірму "Контур", яка теж може бути пов'язана з Пригожиним. У лютому 2015 року вона закупила ліки.
"У розпал кровопролитних боїв за місто Дебальцеве Донецької області компанія придбала бинти, шприци, антибіотики та інші препарати загальною вартістю 87 тисяч рублів. У січні-лютому 2015 року "Контур" витратив 10 млн рублів на автозапчастини та паливо в Краснодарському краї", – йдеться в матеріалі.
Як повідомлялося, бойовики російських приватних військових компаній та ветерани збройних сил і бойових дій попросили Міжнародний кримінальний суд порушити справу проти організаторів ПВК.
Російські бойовики стверджують, що з найманцями укладають договори, "юридично неспроможні, що не регламентують роботу в умовах бойових дій".
Представники російських приватних військових і охоронних компаній і їх родичі повідомляють про причетність до бойових дій на Донбасі, в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Габоні, Північному і Південному Судані, Ємені та інших країнах Азії і Африки.
З фінансуванням найвідомішої "приватної військової компанії Вагнера" пов'язують Євгена Пригожина, російського бізнесмена, близького до президента Росії Володимира Путіна. Через численні держпідряди на харчування, які отримують компанії Пригожина, його називають "кухарем Путіна".
Найманців "ПВК Вагнера" фіксували в Україні, Сирії та інших країнах.
Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа "ПВК Вагнера".
Раніше з'ясувалося, що найманцями "Вагнера" в Луганській області керував офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков "Андрій Іванович", який, за даними Bellingcat, причетний до краху літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.
У червні СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера "ПВК Вагнера" Дмитра Уткіна з Іваннікова.
Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганській області в період 2014-2015 років".
Крім того, бійці "ПВК Вагнера" ймовірно брали участь у боях за Дебальцеве.