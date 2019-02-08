СБУ оприлюднила паспорти 57 росіян-членів "ПВК Вагнера", які загинули в Сирії

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 13:37

Служба безпеки України заявляє, що Росія приховує інформацію про загибель 57 найманців "ПВК Вагнера" у Сирії.

Про це повідомляє сайт спецслужби.

За даними СБУ, участь російських найманців в атаці на сили сирійської опозиції у лютому 2018 року "безпосередньо оплатив російський бізнесмен та "кремлівський повар" Євген Пригожин".

"7.02.2018 внаслідок зухвалої атаки під час перемир’я на сили сирійської опозиції у районі Дейр-ез-Зору загинуло понад сто російських "їхтамнетів"", - повідомили в СБУ.

Спецслужба також оприлюднила паспорти 57 росіян-членів "ПВК Вагнера", яких знищили у Сирії. 

 

При цьому повідомляється, що на сайті Головного управління з питань міграції МВС РФ ці паспорти вважаються дійсними.

 

"З 57 померлих членів "ПВК Вагнера" лише стосовно чотирьох осіб (Ананьєв К.Б., Ігнатьев А.В., Нікулін О.А., та Соломатов С.В.) під час перевірки повідомляється про недійсність паспортів "у зв’язку зі смертю", відносно ще двох (Вертинський В.В., Ганчєров С.Г.) – "вилучено, знищено". Решта 51 паспорт продовжують вважатися дійсними, навіть через рік з дати загибелі найманців", - йдеться в повідомленні.

 

У СБУ додали, що дані про смерть "вагнерівців" підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті у Сирії, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців.

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Теми: Вагнер СБУ Росія Сирія


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