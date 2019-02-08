Росіян виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні – ОБСЄ

Двоє росіян будуть виключені зі списку довгострокових спостерігачів на українських виборах у зв'язку з відмовою Києва в їх акредитації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томаса Раймера.

Відповідаючи на питання, чи розглядають в ОБСЄ можливість заміни двох росіян, яким відмовили з боку Києва, Раймер сказав:

"Якщо, як це було оголошено українською владою, ці дві людини не будуть акредитовані в якості спостерігачів, то в місії буде 90 довгострокових спостерігачів".

Він нагадав, що згідно зі стандартною практикою для всіх спостережних місій, Бюро направляє запит 56 країнам-учасницям для виділення спостерігачів на довгострокову місію на президентських виборах в Україні.

"Ми отримали список з 92 кандидатів і передали його владі України, включаючи двох росіян, які там значилися", - додав Раймер.

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