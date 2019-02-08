Росіян виключать зі списку спостерігачів на виборах в Україні – ОБСЄ
Двоє росіян будуть виключені зі списку довгострокових спостерігачів на українських виборах у зв'язку з відмовою Києва в їх акредитації.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томаса Раймера.
Відповідаючи на питання, чи розглядають в ОБСЄ можливість заміни двох росіян, яким відмовили з боку Києва, Раймер сказав:
"Якщо, як це було оголошено українською владою, ці дві людини не будуть акредитовані в якості спостерігачів, то в місії буде 90 довгострокових спостерігачів".
Він нагадав, що згідно зі стандартною практикою для всіх спостережних місій, Бюро направляє запит 56 країнам-учасницям для виділення спостерігачів на довгострокову місію на президентських виборах в Україні.
"Ми отримали список з 92 кандидатів і передали його владі України, включаючи двох росіян, які там значилися", - додав Раймер.
Читайте також: Вибори президента України 2019: цифри, дати і кандидати
Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що підконтрольне йому відомство не реєструватимеросійських спостерігачів на вибори.
- Центральна виборча комісія України закрила дільницідля голосування в Росії.
- 31 грудня в Україні стартувала виборчакампанія. Вибори президента призначені на 31 березня.
- 3 лютого завершилось подання документів. Кандидатами зареєстрована 41 особа.
- 7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає заборону участі російських спостерігачів у виборах в Україні.