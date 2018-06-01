Справа Бабченка: У партії "Розумна сила" кажуть, що не працюють на Путіна

У партії "Розумна сила" здивувались заявам підозрюваного в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа про фінансування політсили приватним фондом російського президента Володимира Путіна і звинуватили владу у провокації.

Про це йдеться у заяві на сайті партії.

"Офіційно заявляємо: вся викладена інформація щодо політичної партії "Розумна сила" в заяві Бориса Германа не має під собою ніяких підстав, є фейком, смішною спробою навісити на нову партію ярлик "агентів Кремля"", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що керівники політсили не мають контактів з так званими "фондами Путіна", не мали гадки про замовлення на вбивство Бабченка, і ніколи не співпрацювали з політиком Сергієм Пашинським, про якого також згадував Герман.

У партії додали, що можливо, саме він і є основною метою спецоперації СБУ та контррозвідки, та будуть раді, якщо "його виведуть на чисту воду".

"За інсценуванням вбивства до недавнього часу мало кому відомого журналіста Аркадія Бабченко політична партія "Розумна сила", як і всі українці, спостерігала з подивом, шкодуючи про те, що наша країна з подачі українських спецслужб знову резонує на весь світ постановочними цирковими шоу", - йдеться у повідомленні.

"Тим більше викликає здивування згадка "Розумної сили" в безглуздих, явно замовних, заявах якогось Бориса Германа – підозрюваного в організації "вбивства" Бабченко", - додали у політсилі.

Там нарікають на те, що подібні заяви підняли "велику хвилю" навколо парті і здивувалися тому, що її назва фігурує поряд із прізвищем Бабченка у ЗМІ, натякаючи на замовність подібних публікацій.

"Якщо йшла розробка СБУ, то чому ми, політична партія "Розумна сила", дізналися про свою нібито причетність учора ввечері зі ЗМІ? Офіційно заявляємо, що до нас ніяких офіційних запитів і взагалі оперативно-слідчих заходів не застосовувалося", - сказано у заяві.

Те, що згадки про партію з'явилась у ЗМІ саме зараз, у політсилі пов'язують із тим, що зараз активно проходить реєстрація партійних організацій "Розумної сили" на місцях і отримують "колосальну підтримку" людей, що нібито викликає роздратування влади.

"Ми діємо строго в рамках чинного законодавства, але влада розуміє свою програшну позицію і знову діє проти нас методом провокацій і фальсифікацій. "Розумній силі" до цього не звикати: адмінресурс не втрачає пильності, постійно поливаючи нашу партію брудом. Полювання на відьом, там, де їх нема, триває", - заявили у партії.

Там заявили, що вимагають спростувати у ЗМІ "брудних провокацій" і збираються відстоювати свою правоту у судах.

У свою чергу Сергій Пашинський у Facebook привітав "друзів із СБУ" з проведенням прекрасної операції і з отриманням у першому ж судовому засіданні доказів причетності Росії.

"Ніколи не сумнівався, що ми переможемо Росію в цій війні. А вчора отримав додатковий аргумент, який остаточно укріпив мене в цій вірі. Тому що дебіли…", - написав політик.

"Величезна і дорога машина ФСБ навіть не може придумати для своїх заарештованих агентів нічого крім: " Я "працював на українську контррозвідку"", - додав він.

Пашинський процитував заяви депутата Надії Савченка і саркастично додав, що "це не терористи, а якісь дружинники".

Раніше, Борис Герман, підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою і виявляв російських агентів і вплив.

За його словами, існує так званий приватний фонд Путіна, який відповідає за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну

Герман також розповів, що ним було виявлено багато шляхів доставки грошей з Росії в Україну.

Зокрема, він додав, що багато політичних діячів та партій користуються цими грошима.

"Були виявлені, наприклад, партія "Розумна сила" фінансується цим фондом, приватним фондом Путіна. В оточенні Пашинського є люди, які фінансуються цими людьми і я не знаю, чим сам Пашинський не фінансується цими людьми. Це треба з'ясовувати", - додав Герман.

Як відомо, слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтері є директором компанії з виробництва зброї Борис Герман.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.