Українця Панова перевезли в колонію Омська, відому тортурами - рідні
Засудженого в анексованому Росією Криму по "справі українських диверсантів" українця Євгена Панова перевезли до виправної колонії №6 російського Омська.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат Панова Ігор Котелянець з посиланням на інформацію, отриману від українських консулів у Росії.
"Дізналися, що змученого Євгена Панова перевезли до шостої колонії Омська. Сьогодні тут мінус 37. Це наче кінцевий пункт його етапу. Тут він буде чекати свободи. В цих стінах вже сидів один український політв'язень - Дмитро Штибліков. Восени 2018 в колонії стався бунт. В'язні протестували проти знущань та катувань збоку адміністрації колонії. Дмитра звідти вивезли. Тепер місце особливо небезпечного українця там зайняв Женя", - написав Котелянець.
"Поки Женя був у СІЗО Омська, мені вдалося написати і передати йому лист через електронну систему ФСИН. Отримав відповідь. Все у нього закінчилося, окрім речей. Болить спина і нога. Ліків нема, тримається на знеболювальному", - додав він.
Нагадаємо:
- 6 грудня 2018 року громадянина України Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів", етапували з окупованого Криму до Росії (в Краснодар).
- 5 грудня родичі засудженого Панова повідомили, що його етапували до СІЗО Сімферополя.
- 25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирокгромадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.
- ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.
- Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
- Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.