Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українця Панова перевезли в колонію Омська, відому тортурами - рідні

П'ятниця, 8 лютого 2019, 17:06

Засудженого в анексованому Росією Криму по "справі українських диверсантів" українця Євгена Панова перевезли до виправної колонії №6 російського Омська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат Панова Ігор Котелянець з посиланням на інформацію, отриману від українських консулів у Росії.

"Дізналися, що змученого Євгена Панова перевезли до шостої колонії Омська. Сьогодні тут мінус 37. Це наче кінцевий пункт його етапу. Тут він буде чекати свободи. В цих стінах вже сидів один український політв'язень - Дмитро Штибліков. Восени 2018 в колонії стався бунт. В'язні протестували проти знущань та катувань збоку адміністрації колонії. Дмитра звідти вивезли. Тепер місце особливо небезпечного українця там зайняв Женя", - написав Котелянець.

"Поки Женя був у СІЗО Омська, мені вдалося написати і передати йому лист через електронну систему ФСИН. Отримав відповідь. Все у нього закінчилося, окрім речей. Болить спина і нога. Ліків нема, тримається на знеболювальному", - додав він.

Нагадаємо:

  • 6 грудня 2018 року громадянина України Євгена Панова, засудженого до восьми років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів", етапували з окупованого Криму до Росії (в Краснодар).
  • 5 грудня родичі засудженого Панова повідомили, що його етапували до СІЗО Сімферополя.
  • 25 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирокгромадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років колонії суворого режиму нібито за підготовку диверсій в окупованому Криму.
  • ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.
  • Російські спецслужби стверджують, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.
  • Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: