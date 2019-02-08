Українця Панова перевезли в колонію Омська, відому тортурами - рідні

Засудженого в анексованому Росією Криму по "справі українських диверсантів" українця Євгена Панова перевезли до виправної колонії №6 російського Омська.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив брат Панова Ігор Котелянець з посиланням на інформацію, отриману від українських консулів у Росії.

"Дізналися, що змученого Євгена Панова перевезли до шостої колонії Омська. Сьогодні тут мінус 37. Це наче кінцевий пункт його етапу. Тут він буде чекати свободи. В цих стінах вже сидів один український політв'язень - Дмитро Штибліков. Восени 2018 в колонії стався бунт. В'язні протестували проти знущань та катувань збоку адміністрації колонії. Дмитра звідти вивезли. Тепер місце особливо небезпечного українця там зайняв Женя", - написав Котелянець.

"Поки Женя був у СІЗО Омська, мені вдалося написати і передати йому лист через електронну систему ФСИН. Отримав відповідь. Все у нього закінчилося, окрім речей. Болить спина і нога. Ліків нема, тримається на знеболювальному", - додав він.

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