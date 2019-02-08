Правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення про звільнення Аласанії
Правління Суспільного мовника закликало Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії.
Про це йдеться в заяві "Суспільного" 8 лютого, у відповідь на протокол Наглядової ради.
Зокрема, правління Суспільного стверджує, що рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було незаконним.
"Правління вважає рішення, ухвалене в неправовий спосіб, надзвичайно небезпечним прецедентом і закликає Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути його з дотриманням всіх правових процедур", - йдеться в заяві.
Крім того у "Суспільному" вважають, що Наглядова рада вдалась до маніпуляцій.
Однією з причин звільнення рада вказує створення – директорату, і делегування структурі повноваження членів правління.
Водночас у правлінні наголошують на необхідності такого рішення і стверджують, що їм невідомо, що таке "дублююча структура" .
"Керівник будь-якої компанії розподіляє виконання певних обов’язків між різними топ-менеджерами відповідно до їхніх посадових обов’язків та компетенцій", - йдеться в заяві.
Щодо фінансової політики Аласанії, то у правлінні пояснили, що отримали лише 50% бюджету, який би мали отримати по закону, тому довелося приймати відповідні рішення для забезпечення діяльності.
Щодо відпусток, то у "Суспільному" пояснили, що працівники брали неоплачувані відпустки у якості антикризового заходу.
"Менеджери та інші працівники компанії брали неоплачувану відпустку від 8 до 15 днів, і більша частина "відпускників" при тому продовжувала працювати", - стверджують в НСТУ.
Крім того правління "Суспільного" пише, що відмовилося від іншого антикризового заходу - від розміщення "сірої" політичної реклами.
Щодо премій, то в НСТУ стверджують, премії правлінню призначає Наглядова рада.
У відповідь на зауваження Наглядової ради про невисвітлення Хресної ходи у липні 2018 року та інших подій, в яких брав участь президент України Петро Порошенко, у правлінні "Суспільного" заявили, що - це "пряме та грубе втручання у редакційну політику".
Член Наглядової Ради Олексій Панич розповів у коментарі "Українській правді", що засідання ради відбудеться у вівторок, 12 лютого, де можуть знову розглянути питання про звільнення Аласанії.
Нагадаємо:
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
- Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
- Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.
- 6 лютого Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії опублікувала протокол засідання, на якому звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління.
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