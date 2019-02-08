Правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення про звільнення Аласанії

Правління Суспільного мовника закликало Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії.

Про це йдеться в заяві "Суспільного" 8 лютого, у відповідь на протокол Наглядової ради.

Зокрема, правління Суспільного стверджує, що рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було незаконним.

"Правління вважає рішення, ухвалене в неправовий спосіб, надзвичайно небезпечним прецедентом і закликає Наглядову раду ПАТ "НСТУ" переглянути його з дотриманням всіх правових процедур", - йдеться в заяві.

Крім того у "Суспільному" вважають, що Наглядова рада вдалась до маніпуляцій.

Однією з причин звільнення рада вказує створення – директорату, і делегування структурі повноваження членів правління.

Водночас у правлінні наголошують на необхідності такого рішення і стверджують, що їм невідомо, що таке "дублююча структура" .

"Керівник будь-якої компанії розподіляє виконання певних обов’язків між різними топ-менеджерами відповідно до їхніх посадових обов’язків та компетенцій", - йдеться в заяві.

Щодо фінансової політики Аласанії, то у правлінні пояснили, що отримали лише 50% бюджету, який би мали отримати по закону, тому довелося приймати відповідні рішення для забезпечення діяльності.

Щодо відпусток, то у "Суспільному" пояснили, що працівники брали неоплачувані відпустки у якості антикризового заходу.

"Менеджери та інші працівники компанії брали неоплачувану відпустку від 8 до 15 днів, і більша частина "відпускників" при тому продовжувала працювати", - стверджують в НСТУ.

Крім того правління "Суспільного" пише, що відмовилося від іншого антикризового заходу - від розміщення "сірої" політичної реклами.

Щодо премій, то в НСТУ стверджують, премії правлінню призначає Наглядова рада.

У відповідь на зауваження Наглядової ради про невисвітлення Хресної ходи у липні 2018 року та інших подій, в яких брав участь президент України Петро Порошенко, у правлінні "Суспільного" заявили, що - це "пряме та грубе втручання у редакційну політику".

Член Наглядової Ради Олексій Панич розповів у коментарі "Українській правді", що засідання ради відбудеться у вівторок, 12 лютого, де можуть знову розглянути питання про звільнення Аласанії.

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