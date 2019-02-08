Позов Порошенка проти ВВС: суд визнав матеріал однобоким – ЗМІ

Суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання PressGazette.

Крім того, суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення.

"Українська правда" звернулась за коментарем до адміністрації президента, але там запит переадресували до юристів, які представляють інтереси Порошенка у цій справі.

Пізніше юрист компанії Atkins Thomson Solicitors Грехем Аткінс, який представляє інтереси президента в позові проти ВВС, повідомив УП, що Високий суд Англії визнав публікацію видання такою, що нанесла шкоду репутації Порошенка.

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