Позов Порошенка проти ВВС: суд визнав матеріал однобоким – ЗМІ

Суд у Лондоні визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання PressGazette.

Крім того, суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення.

Українська правда звернулась за коментарем до адміністрації президента, але там запит переадресували до юристів, які представляють інтереси Порошенка у цій справі. Після цього УП надіслала відповідний запит до адвокатів Порошенка. У відповідь, вони пообіцяли прокоментувати цю інформацію найближчим часом.

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