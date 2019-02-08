Позов Порошенка проти ВВС: суд визнав матеріал однобоким – ЗМІ
Суд у Лондоні визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.
Про це повідомляє видання PressGazette.
Крім того, суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення.
Українська правда звернулась за коментарем до адміністрації президента, але там запит переадресували до юристів, які представляють інтереси Порошенка у цій справі. Після цього УП надіслала відповідний запит до адвокатів Порошенка. У відповідь, вони пообіцяли прокоментувати цю інформацію найближчим часом.
Нагадаємо:
- У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
- У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC.
- У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.
- В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.
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