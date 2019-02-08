Звільнення Аласанії викликало занепокоєння в ОБСЄ
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєність через звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.
"Це швидке рішення викликає занепокоєння, оскільки це може негативно позначитися на незалежності та життєздатності державних ЗМІ в Україні, особливо перед двома основними виборами цього року", - сказав Дезір.
Він зазначив, що з моменту створення Суспільного мовлення протягом порівняно короткого періоду часу було зроблено важливі кроки у переході від контрольованого державою медіа до суспільного.
"Цей перехід був складним процесом, особливо через значне скорочення бюджету телекомпанії за останні два роки", - додав він.
Дезір відзначив занепокоєння, яке висловили різні українські медіа-експерти та організації щодо цього рішення.
"Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність Суспільного у майбутньому і розвиток справжніх громадських ЗМІ, вільних від політичного втручання", - підсумував представник.
Нагадаємо:
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
- Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
- Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.
- 6 лютого Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії опублікувала протокол засідання, на якому звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління.
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