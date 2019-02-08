Звільнення Аласанії викликало занепокоєння в ОБСЄ

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П'ятниця, 8 лютого 2019, 21:47

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєність через звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

"Це швидке рішення викликає занепокоєння, оскільки це може негативно позначитися на незалежності та життєздатності державних ЗМІ в Україні, особливо перед двома основними виборами цього року", - сказав Дезір.

Він зазначив, що з моменту створення Суспільного мовлення протягом порівняно короткого періоду часу було зроблено важливі кроки у переході від контрольованого державою медіа до суспільного.

"Цей перехід був складним процесом, особливо через значне скорочення бюджету телекомпанії за останні два роки", - додав він.

Дезір відзначив занепокоєння, яке висловили різні українські медіа-експерти та організації щодо цього рішення.

"Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність Суспільного у майбутньому і розвиток справжніх громадських ЗМІ, вільних від політичного втручання", - підсумував представник.

Нагадаємо:

  • Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.
  • 6 лютого Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії опублікувала протокол засідання, на якому  звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління.

Марія Думанська, УП

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Теми: ОБСЄ суспільство телебачення


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