Звільнення Аласанії викликало занепокоєння в ОБСЄ

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєність через звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ.

"Це швидке рішення викликає занепокоєння, оскільки це може негативно позначитися на незалежності та життєздатності державних ЗМІ в Україні, особливо перед двома основними виборами цього року", - сказав Дезір.

Він зазначив, що з моменту створення Суспільного мовлення протягом порівняно короткого періоду часу було зроблено важливі кроки у переході від контрольованого державою медіа до суспільного.

"Цей перехід був складним процесом, особливо через значне скорочення бюджету телекомпанії за останні два роки", - додав він.

Дезір відзначив занепокоєння, яке висловили різні українські медіа-експерти та організації щодо цього рішення.

"Я сподіваюся, що члени Наглядової ради забезпечать незалежність Суспільного у майбутньому і розвиток справжніх громадських ЗМІ, вільних від політичного втручання", - підсумував представник.

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