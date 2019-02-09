Гнап щодо зняття кандидатури: Остаточне рішення буде після з'їзду
Кандидат у президенти Дмитро Гнап заявляє, що ухвалить остаточне рішення щодо зняття своєї кандидатури після з'їзду партії "Сила людей".
Про це він сказав у коментарі ОПОРІ у відповідь на вимогу політради партії зняти свою кандидатуру з виборів через скандал із неперерахуванням коштів на потреби армії.
"Я ставлюся з повагою до колег, які входять до політради, але вони не представляють всю партію. Мені відомо, що в партійних осередках є різні думки щодо цієї ситуації – є мої опоненти і є ті, хто мене підтримують. Тож почекаємо з’їзду, де кожен зможе висловити свою позицію. Після нього я остаточно ухвалю своє рішення", - сказав Гнап.
За словами екс-журналіста, зараз він не готовий призупинити участь у виборчому процесі.
"Як бути з людьми, які мене підтримали і хочуть, щоб я вів кампанію? Переконаний, що вся ця історія не варта виїденого яйця. З одного боку, йдеться про непорозуміння, а з другого – вочевидь, не обійшлося без участі моїх політичних суперників", - зазначив він.
Гнап заявив, що ще до скандалу пропонував колегам зі "Слідства. Інфо" спосіб, як вирішити цю ситуацію, але вони натомість перевели її в публічну площину.
"Я запропонував перевести залишок коштів у вигляді благодійного внеску на статутну діяльність громадської організації. Однак вже протягом майже двох діб мені не надають реквізити відповідного рахунку", – пояснює він.
Нагадаємо:
- 8 лютого політрада партії "Сила людей", яка раніше висунула Дмитра Гнапа кандидатом у президенти, висунула йому вимогу повернути заставні 2,5 млн гривень, необхідні для реєстрації у ЦВК. Політрада також звернулася до Гнапа з вимогою відкликати свою кандидатуру на виборах.
- Перед цим навколо Гнапа розгорівся скандал.
- Колеги Гнапа заявили, що він не перерахував у 2015 році на потреби армії усі 15 тисяч євро, які тоді отримали журналісти "Слідства. Інфо" в якості премії.
- Сам Гнап це підтвердив і запевнив, що скоро перерахує ці гроші журналістам. Коментуючи скандал, він заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру з виборів.
- Центральна виборча комісія зареєструвала рекордну для України кількість кандидатів у президенти – 44 людини – і 8 лютого завершила реєстрацію.
- До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.
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