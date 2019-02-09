Гнап щодо зняття кандидатури: Остаточне рішення буде після з'їзду

Кандидат у президенти Дмитро Гнап заявляє, що ухвалить остаточне рішення щодо зняття своєї кандидатури після з'їзду партії "Сила людей".

Про це він сказав у коментарі ОПОРІ у відповідь на вимогу політради партії зняти свою кандидатуру з виборів через скандал із неперерахуванням коштів на потреби армії.

"Я ставлюся з повагою до колег, які входять до політради, але вони не представляють всю партію. Мені відомо, що в партійних осередках є різні думки щодо цієї ситуації – є мої опоненти і є ті, хто мене підтримують. Тож почекаємо з’їзду, де кожен зможе висловити свою позицію. Після нього я остаточно ухвалю своє рішення", - сказав Гнап.

За словами екс-журналіста, зараз він не готовий призупинити участь у виборчому процесі.

"Як бути з людьми, які мене підтримали і хочуть, щоб я вів кампанію? Переконаний, що вся ця історія не варта виїденого яйця. З одного боку, йдеться про непорозуміння, а з другого – вочевидь, не обійшлося без участі моїх політичних суперників", - зазначив він.

Гнап заявив, що ще до скандалу пропонував колегам зі "Слідства. Інфо" спосіб, як вирішити цю ситуацію, але вони натомість перевели її в публічну площину.

"Я запропонував перевести залишок коштів у вигляді благодійного внеску на статутну діяльність громадської організації. Однак вже протягом майже двох діб мені не надають реквізити відповідного рахунку", – пояснює він.

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