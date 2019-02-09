Тимошенко розкритикувала Порошенка через Медведчука

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Субота, 9 лютого 2019, 15:25
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко розкритикувала діючого президента Петра Порошенка через залучення Віктора Медведчука до переговорів щодо обміну полоненими.

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Про це вона заявила на зустрічі з виборцями на Контрактовій площі в Києві у суботу.

 

"Кажуть, що жінка не може бути головнокомандувачем. Я відповім на ці закиди. Жінка-головнокомандувач ніколи не призначить Віктора Медведчука представляти інтереси України у мінській переговорній групі!", - заявила Тимошенко.

 

Під час виступу Тимошенко активісти розгорнули великий банер з написом "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк", який оточили правоохоронці.

Також активісти вигукують: "Хто замовив Катю Гандзюк", але прихильники Тимошенко похилого віку перекрикують їх вигуками "Юля, Юля".

 
 
 

Нагадаємо:

  • Влітку 2018 року екс-президент Віктор Ющенко розповідав в інтерв'ю УП, як лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонувала призначити віце-прем’єром у її уряд 2005 року Віктора Медведчука.
  • Генпрокуратура 5 лютого відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. Провадження було відкрите за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.
  • На першому з'їзді "Опозиційної платформи "За життя" Віктор Медведчук заявив про необхідність створення "автономного регіону Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.

Українська правда

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Теми: Тимошенко Порошенко Медведчук


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