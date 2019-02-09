Тимошенко розкритикувала Порошенка через Медведчука

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко розкритикувала діючого президента Петра Порошенка через залучення Віктора Медведчука до переговорів щодо обміну полоненими.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Про це вона заявила на зустрічі з виборцями на Контрактовій площі в Києві у суботу.

"Кажуть, що жінка не може бути головнокомандувачем. Я відповім на ці закиди. Жінка-головнокомандувач ніколи не призначить Віктора Медведчука представляти інтереси України у мінській переговорній групі!", - заявила Тимошенко.

Під час виступу Тимошенко активісти розгорнули великий банер з написом "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк", який оточили правоохоронці.

Також активісти вигукують: "Хто замовив Катю Гандзюк", але прихильники Тимошенко похилого віку перекрикують їх вигуками "Юля, Юля".

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