Тимошенко розкритикувала Порошенка через Медведчука
Кандидат у президенти Юлія Тимошенко розкритикувала діючого президента Петра Порошенка через залучення Віктора Медведчука до переговорів щодо обміну полоненими.
Про це вона заявила на зустрічі з виборцями на Контрактовій площі в Києві у суботу.
"Кажуть, що жінка не може бути головнокомандувачем. Я відповім на ці закиди. Жінка-головнокомандувач ніколи не призначить Віктора Медведчука представляти інтереси України у мінській переговорній групі!", - заявила Тимошенко.
Під час виступу Тимошенко активісти розгорнули великий банер з написом "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк", який оточили правоохоронці.
Також активісти вигукують: "Хто замовив Катю Гандзюк", але прихильники Тимошенко похилого віку перекрикують їх вигуками "Юля, Юля".
Нагадаємо:
- Влітку 2018 року екс-президент Віктор Ющенко розповідав в інтерв'ю УП, як лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко пропонувала призначити віце-прем’єром у її уряд 2005 року Віктора Медведчука.
- Генпрокуратура 5 лютого відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. Провадження було відкрите за зверненням народного депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука.
- На першому з'їзді "Опозиційної платформи "За життя" Віктор Медведчук заявив про необхідність створення "автономного регіону Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
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