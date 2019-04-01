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Новини 1 квітня: результати виборів та договір про "дружбу" із Росією

Понеділок, 1 квітня 2019, 22:25

Договір про дружбу України з Росією втратив чинність, Порошенко торік заробив у 100 разів більше, ніж у 2017, а ОБСЄ визнала українські вибори президента вільними — новини, що були актуальні 1 квітня.

Про відсотки та кандидатів

Станом на 22:30 ЦВК опрацювала понад 95% протоколів — згідно з ними у Зеленського 30,23% голосів, а в Порошенка 15,94%. Тимошенко третя — у неї 13,40%.

Про "дружбу" з РФ

Договір про дружбу України з Росією втратив чинність — цей документ було укладено в 1997 році.

Про заробіток Порошенка

Порошенко задекларував у 100 разів більший дохід, аніж у 2017 році, — було 16,3 млн грн, а стало 1,56 млрд грн.

Про ОБСЄ і вибори в Україні

"Це були конкурентні вибори", — в ОБСЄ визнали українські вибори президента вільними.

Про інші важливі новини

"Суспільне" запросило Порошенка та Зеленського взяти участь у теледебатах — ефір запланований на 19 квітня. Кандидати мають право відмовитися.

"Спостерігається аномальний результат поки ще чинного президента", — штаб Бойка заявив про спроби переглянути або переписати протоколи у базових районах для "Опозиційної платформи – За життя".

Українська правда
Теми: вибори президента 2019Росіядипломатичні відносиниОБСЄПорошенко
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