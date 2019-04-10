1/4 Ліги Чемпіонів: "Тоттенгем" переміг "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" здолав "Порту"

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенгем" в англійському дербі з мінімальним рахунком здолав "Манчестер Сіті".

Єдиний гол в цій зустрічі на 78-й хвилині забив кореєць Хон Сон Мін, пробивши воротаря "Манчестер Сіті" ударом з метрів десяти.

Ще у першому таймі головний арбітр гри Бьорн Куйперс після перегляду системи відеповтору VAR призначив пенальті у ворота "шпор", після того як м'яч у штрафному майданчику влучив у руку Денні Роузу. З 11-ти метрів Серхіо Агуеро не зумів переграти голкіпера лондонців Уго Льоріса.

Протягом матчу обидві команди мали не одну можливість відзначитися забитими голами, але цього вечора чудово грали воротарі.

В іншому матчі 1/4 фіналу за вівторок, 9 квітня, "Ліверпуль" на власному стадіоні переміг з рахунком 2:0 португальський "Порту".

На п'ятій хвилині мачту рахунок вже було відкрито після удару у верхній кут воріт від Набі Кейта. На 38-й хвилині відзначився Роберто Фірміно, переправиши м'яч у ворота португальців з кількох метрів.

У першому таймі в "Порту" також було кілька нагод біля воріт "Ліверпуля", але чудово грав голкіпер англійців Аліссон.