1/4 Лиги Чемпионов: "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити", "Ливерпуль" обыграл "Порту"

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Среда, 10 апреля 2019, 00:07

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" в английском дерби с минимальным счетом одолел "Манчестер Сити".

Единственный гол в этой встрече на 78-й минуте забил кореец Хон Сон Мин, пробив вратаря "Манчестер Сити" ударом метров с десяти.

Еще в первом тайме главный арбитр игры Берн Куйперс после пересмотра системы видеповторуа VAR назначил пенальти в ворота "шпор", после того как мяч в штрафной попал в руку Дэнни Роузу. С 11-ти метров Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера лондонцев Уго Льориса.

В течение матча обе команды имели не одну возможность отличиться забитыми голами, но в этот вечер прекрасно играли вратари.

В другом матче 1/4 финала за вторник, 9 апреля, "Ливерпуль" на своем стадионе победил со счетом 2:0 португальский "Порту".

На пятой минуте мачта счет уже был открыт после удара в верхний угол ворот от Наби Кейта. На 38-й минуте отличился Фирмино, переправив мяч в ворота португальцев с нескольких метров.

В первом тайме у "Порту" также было несколько возможностей у ворот "Ливерпуля", но прекрасно играл голкипер англичан Алиссон.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол


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