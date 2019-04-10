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Медведчук – штабу Зеленського: Усунути мене неможливо

Середа, 10 квітня 2019, 14:45
Медведчук – штабу Зеленського: Усунути мене неможливо

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити політика з числа учасників переговорів, повідомляє російське агентство ТАСС.

"До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо", - заявив Медведчук.

Він також заявив, що з травня 2018 року не брав участі в засіданнях гуманітарної підгрупи у Мінську, "оскільки знав, що чинна влада (України – ред.) не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості і займатися звільненням наших громадян".

"Я… відмовився брати участь у засіданнях гуманітарної підгрупи. Для мене стало очевидним, що українці, які сьогодні утримуються в Донецьку і Луганську, київській владі не потрібні", - сказав він.

"Судячи з того, що заявляють у Зеленського, їм вони теж не будуть потрібні. Як і мир на Донбасі. Адже відмова від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, де проживають громадяни України, означає відсутність результату – миру, повернення цих людей і територій в Україні, а Україна на Донбас", - сказав Медведчук.

Він також зазначив, що всі переговори з керівництвом РФ він веде виключно як глава політради партії.

Нагадаємо:

  • У штабі Зеленського заявили, що їхній кандидат, якщо стане президентом, готовий до прямих переговорів із Росією за участю міжнародних партнерів, а з бойовиками "ЛНР" і "ДНР" переговорів не буде. Також він збирається вивести з переговорного процесу Віктора Медведчука.
  • Медведчук каже, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
  • 22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукЗеленськийвибори президента 2019ДонбасРосія
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