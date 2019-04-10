Медведчук – штабу Зеленського: Усунути мене неможливо

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Так він відреагував на намір кандидата в президенти Володимира Зеленського виключити політика з числа учасників переговорів, повідомляє російське агентство ТАСС.

"До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо", - заявив Медведчук.

Він також заявив, що з травня 2018 року не брав участі в засіданнях гуманітарної підгрупи у Мінську, "оскільки знав, що чинна влада (України – ред.) не збирається виконувати раніше досягнуті домовленості і займатися звільненням наших громадян".

"Я… відмовився брати участь у засіданнях гуманітарної підгрупи. Для мене стало очевидним, що українці, які сьогодні утримуються в Донецьку і Луганську, київській владі не потрібні", - сказав він.

"Судячи з того, що заявляють у Зеленського, їм вони теж не будуть потрібні. Як і мир на Донбасі. Адже відмова від прямих переговорів з Донецьком і Луганськом, де проживають громадяни України, означає відсутність результату – миру, повернення цих людей і територій в Україні, а Україна на Донбас", - сказав Медведчук.

Він також зазначив, що всі переговори з керівництвом РФ він веде виключно як глава політради партії.

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