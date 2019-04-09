Медведчук каже, що бойовики і Кремль згодні на його "план"

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Вівторок, 9 квітня 2019, 20:46

Віктор Медведчук каже, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".

Про це кум президента Росії Володимира Путіна і голова політради "Опозиційної платформи – За Життя" сказав в ефірі підконтрольного йому телеканалу "112 Україна".

Раніше політик говорив, що один із головних пунктів його "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.

Відповідаючи на питання, чи зможе Україна самотужки відновити економіку на окупованих територіях після їх повернення Медведчук сказав, що "самостійно Україна не впорається, але в цьому немає необхідності".

Водночас кум Путіна зазначив, що "план-концепці", який розробила його політсила, передбачає, зокрема, вільну економічну зону на нині непідконтрольних територіях та інші "питання, пов'язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю".

На цей "план-концепцію", за словами Медведчука, вже "дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва".

Політик також вважає, що економічне відновлення Донеччини та Луганщини "буде поєднуватися" з міжнародною європейською та російською допомогою.

"Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі і припинимо бойові дії… то, безумовно, ми зможемо через кілька років вийти з ситуації кризи на цих територіях", – сказав Медведчук.

Нагадаємо:

  • В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За Життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією.
  • Разом із нардепом від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком вони утворили "Опозиційну платформу – За Життя".
  • На першому з'їзді політсили Медведчук заявив про  необхідність застосувати свій "план-концепцію" та створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
  • Після цієї заяви генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
  • 22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.
  • Після цього українські політики сказали, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо ціни на газ.
  • Через політ Бойка та Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Українська правда

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Теми: Медведчук Росія ОРДЛО


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