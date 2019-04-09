Медведчук каже, що бойовики і Кремль згодні на його "план"
Віктор Медведчук каже, що бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
Про це кум президента Росії Володимира Путіна і голова політради "Опозиційної платформи – За Життя" сказав в ефірі підконтрольного йому телеканалу "112 Україна".
Раніше політик говорив, що один із головних пунктів його "плану" полягає в автономії Донбасу у складі України.
Відповідаючи на питання, чи зможе Україна самотужки відновити економіку на окупованих територіях після їх повернення Медведчук сказав, що "самостійно Україна не впорається, але в цьому немає необхідності".
Водночас кум Путіна зазначив, що "план-концепці", який розробила його політсила, передбачає, зокрема, вільну економічну зону на нині непідконтрольних територіях та інші "питання, пов'язані з фінансовою, економічною та бізнес-діяльністю".
На цей "план-концепцію", за словами Медведчука, вже "дали попередню згоду Донецьк, Луганськ і Москва".
Політик також вважає, що економічне відновлення Донеччини та Луганщини "буде поєднуватися" з міжнародною європейською та російською допомогою.
"Я впевнений, що якщо ми реалізуємо можливості миру на Донбасі і припинимо бойові дії… то, безумовно, ми зможемо через кілька років вийти з ситуації кризи на цих територіях", – сказав Медведчук.
Нагадаємо:
- В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії "За Життя" Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо "відновлення миру" з Росією.
- Разом із нардепом від "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком вони утворили "Опозиційну платформу – За Життя".
- На першому з'їзді політсили Медведчук заявив про необхідність застосувати свій "план-концепцію" та створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції.
- Після цієї заяви генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука.
- 22 березня 2019 року Медведчук із Бойком зустрілись у Москві із прем’єром Росії Дмитром Медведєвим та очільником "Газпрому" Олексієм Міллером.
- Після цього українські політики сказали, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо ціни на газ.
- Через політ Бойка та Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.
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