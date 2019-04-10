Медведчук – штабу Зеленского: Устранить меня невозможно

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

Так он отреагировал на намерение кандидата в президенты Владимира Зеленского исключить политика из числа участников переговоров, сообщает российское агентство ТАСС.

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - заявил Медведчук.

Он также заявил, что с мая 2018 года участвовал в заседаниях гуманитарной подгруппы в Минске, "поскольку знал, что действующая власть (Украины – ред.) не собирается выполнять ранее достигнутые договоренности и заниматься освобождением наших граждан".

"Я... отказался участвовать в заседаниях гуманитарной подгруппы. Для меня стало очевидным, что украинцы, которые сегодня содержатся в Донецке и Луганске, киевской власти не нужны", - сказал он.

"Судя по тому, что заявляют у Зеленского, им они тоже не будут нужны. Как и мир на Донбассе, - подчеркнул Виктор Медвдечук. - Ведь отказ от прямых переговоров с Донецком и Луганском, где проживают граждане Украины, означает отсутствие результата - мира, возвращения этих людей и территорий в Украину, а Украины на Донбасс", - сказал Медведчук.

Он также отметил, что все переговоры с руководством РФ он ведет исключительно как глава политсовета партии.

Напомним: