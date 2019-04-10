Зеленський і Порошенко запланували вояж до Макрона – Медведєв

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Середа, 10 квітня 2019, 15:18

Кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують у п’ятницю зустрітися в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном.  

Про це на брифінгу 10 квітня заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

"Мені відомо про те, що Зеленський поїде до Макрона. По дипломатичних каналах французи координувалися у цьому питанні з українською стороною", - сказав Медведєв. 

Він також озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч.

За його словами, президент вважає, що для Зеленського було б корисним вийти зі сфери шоу-бізнесу та трошки пірнути у світ реальної політики, в тому числі міжнародної, і почати набувати хоч якийсь досвід.

"Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, у п’ятницю у Парижі і дійсно матиме зустріч з Макроном. У той же день в Парижі має бути і Петро Порошенко і теж зустрічатиметься з Макроном", - додав він.

Також Медведєв думає, що незалежно від результатів виборів президента в Україні, очевидно, що команда Зеленського планує брати участь у парламентських виборах.

Речник додав, що 12 квітня Порошенко планує здійснити візит до Німеччини і проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель.

Нагадаємо: 

  • Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня між чинним главою держави Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
  • 19 квітня між кандидатами заплановані дебати. Наразі між штабами кандидатів точиться суперечка щодо місця і часу проведення дебатів. 
  • Офіційні дебати заплановані на "Суспільному" 19 квітня о 20.00.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Порошенко Зеленський Франція


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