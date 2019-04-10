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Зеленский и Порошенко запланировали вояж к Макрону – Медведев

Среда, 10 апреля 2019, 15:18

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют в пятницу встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом на брифинге 10 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной", - сказал Медведев.

Он также озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу.

По его словам, президент считает, что для Зеленского было бы полезным выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать получать хоть какой-то опыт.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретится с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и тоже встречаться с Макроном", - добавил он.

Также Медведев полагает, что независимо от результатов выборов президента в Украине, очевидно, что команда Зеленского планирует участвовать в парламентских выборах.

Спикер добавил, что 12 апреля Порошенко планирует осуществить визит в Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Напомним: 

  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты. Сейчас между штабами кандидатов идет спор о месте и времени проведения дебатов.
    Официальные дебаты запланированы на "Суспільному" 19 апреля в 20.00.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийФранция
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