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Кабмін готується декомунізувати порт "Южний"

Середа, 10 квітня 2019, 16:18

Кабінет міністрів планує найближчим часом перейменувати найбільший порт України "Южний" в Одеській області у "Південний".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Інфраструктури Володимир Омелян.

"Аби нікого не розділяли питання мови, історії і віри, завтра вносимо на засідання урядового комітету Кабінету Міністрів остаточне вирішення питання декомунізації та дерусифікації українських морських портів. Найбільший морський порт України "Южний" буде перейменовано у "Південний", - написав він.

Зазначимо, що у попередньому повідомленні Омелян написав, що порт уже перейменували.

 

Читайте також: Український Нептун: Як в порту "Південний" будують найбільший зерновий термінал

Нагадаємо:

  • У лютому народні депутати проголосували за те, щоб внести до порядку денного десятої сесії Верховної ради і направити до Конституційного суду законопроект щодо внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області (№9310-1) на Січеславську.

Українська правда

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Теми: декомунізація
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