Кабмин готовится декоммунизировать порт "Южный"

Кабинет министров планирует в ближайшее время переименовать крупнейший порт Украины "Южный" в Одесской области в "Пивденный".

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Емельян.

"Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, завтра вносим на заседание правительственного комитета Кабинета Министров окончательное решение вопроса декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины "Южный" будет переименован в "Пивденний ", - написал он.

Отметим, что в предыдущем сообщении Емельян сообщил, что порт уже переименовали.

скриншот

Читайте также: Украинские Нептун: Как в порту "Южный" строят крупнейший зерновой терминал

Напомним: