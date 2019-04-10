Кабмин готовится декоммунизировать порт "Южный"
Среда, 10 апреля 2019, 16:18
Кабинет министров планирует в ближайшее время переименовать крупнейший порт Украины "Южный" в Одесской области в "Пивденный".
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Емельян.
"Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, завтра вносим на заседание правительственного комитета Кабинета Министров окончательное решение вопроса декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины "Южный" будет переименован в "Пивденний ", - написал он.
Отметим, что в предыдущем сообщении Емельян сообщил, что порт уже переименовали.
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Напомним:
- В феврале народные депутаты проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии Верховной Рады и направить в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№9310-1) на Сичеславскую.
Украинская правда