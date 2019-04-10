Кабмин готовится декоммунизировать порт "Южный"

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Среда, 10 апреля 2019, 16:18

Кабинет министров планирует в ближайшее время переименовать крупнейший порт Украины "Южный" в Одесской области в "Пивденный".

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Емельян.

"Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, завтра вносим на заседание правительственного комитета Кабинета Министров окончательное решение вопроса декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины "Южный" будет переименован в "Пивденний ", - написал он.

Отметим, что в предыдущем сообщении Емельян сообщил, что порт уже переименовали.

 
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Напомним:

  • В феврале народные депутаты проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии Верховной Рады и направить в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№9310-1) на Сичеславскую.

Украинская правда

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Темы: декоммунизация


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