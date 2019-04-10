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На Донбасі поранили 2 військових

Середа, 10 квітня 2019, 18:38

Від початку поточної доби бойовики шість разів стріляли по позиціях військових Операції об’єднаних сил, із них три рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться в зведенні ООС станом на 18:00 10 квітня.

Відзначається, що збройні формування вели вогонь по позиціях підрозділів ООС із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Під час обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в зведенні.

У штабі ООС зазначили, що на провокації військові дали адекватну відповідь. Наразі втрати противника уточнюються.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог п'ять разів обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Опитне", - повідомили у відомстві.

Також повідомляється, що з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів  бойовики стріляли в районі Пісків, з бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу Павлопіля та Широкиного, зі стрілецької зброї  – в районі Авдіївки.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти обстріляли позиції ООС біля села Новозванівка.

Відзначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем військових.

Українська правда
Теми: ООСДонбасЗбройні сили
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