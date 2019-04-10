На Донбассе ранили 2 военных

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Среда, 10 апреля 2019, 18:38

С начала текущих суток боевики шесть раз стреляли по позициям военных Операции объединенных сил, из них три раза - с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 10 апреля.

Отмечается, что вооруженные формирования вели огонь по позициям подразделений ООС с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке.

В штабе ООС отметили, что на провокации военные дали адекватный ответ. Сейчас потери противника уточняются.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Опытное", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов боевики стреляли в районе Песков, из боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя и Широкино, из стрелкового оружия - в районе Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции ООС возле села Новозвановка.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем военных.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Вооруженные силы


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