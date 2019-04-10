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Порошенко: Через тиждень після мого переобрання відбудеться нормандський саміт

Середа, 10 квітня 2019, 19:02

Президент Петро Порошенко заявив, що після його переобрання головою держави у перший же тиждень має пройти саміт нормандського формату, де до Росії будуть поставленні вимоги щодо деокупації Криму та Донбасу.

Про це він сказав в ефірі радіо "НВ", відповідаючи на питання про плани щодо повернення окупованих територій у разі можливого переобрання президентом.

"Коли мене буде обрано, у перший тиждень має пройти Саміт нормандського формату. Це у порядку денному цього саміту, у зв'язку з тим, що Росія саботує та блокує будь-які питання будь-яких переговорів щодо України, бо Путін прагне, молиться, очікує того, щоб виграв будь-хто, аби не Порошенко", - сказав кандидат у президенти.

Він наголосив, що за п'ять років його команда продемонструвала ефективність дій щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності держави і створення світової коаліції на підтримку України.

За його словами, на нормандському саміті будуть винесені декілька питань.

"Питання перше, яке має бути вирішено негайно, Росія не має далі підстав утримувати наших військовополонених. За це буде юридична відповідальність, яку понесе РФ", - сказав Порошенко.

"Друга позиція. Ми маємо негайно перейти до безпекового компоненту реалізації Мінських домовленостей. Це винесення на засідання радбезу ООН питання блакитних шоломів", - додав він.

"Третє, виведення з України важкої військової техніки і озброєння. Все це виписано, виписано кров'ю. У нас немає часу, щоб хтось навчався зараз на тих процесах, коли Україна кожен день втрачає своїх героїв", - заявив президент.

"Четверта позиція. Це відновлення українських політичних сил. І, найважливіший компонент - взяття під контроль українсько-російського кордону", - зазначив він, додавши що його можна у будь-який час доби розбудити і він зможе відповісти, що і де треба зробити.

Крім того, глава держави зазначив, що сьогодні  у міжнародних судах є 11 справ щодо анексії Криму, за які Росія має відповідати, а також наголосив на дієвості санкцій.

За його словами,  саме через санкцій РФ втратила вже 150 мільярдів доларів.

"Це 10%  ВВП Росії виключно через дії української влади, читай, українського президента", - заявив Порошенко.

Також він додав, що і в подальшому ціна за окупацію Криму і Донбасу має збільшуватися, а санкції мають бути продовжені і головне, щоб не прийшли до влади "некомпетентні люди", через яких санкції можуть бути скасовані.

Нагадаємо:

  • Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що вирішення питань Криму і Донбасу пов'язано з успішним економічним розвитком країни.
  • Також він обіцяв, що поверне окуповані Крим і Донбас, і що вся українська сім’я возз’єднається за одним столом.

Яна Міланова, УП
Теми: ПорошенкоКримДонбасРосія
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