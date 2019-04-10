Президент Петр Порошенко заявил, что после его переизбрания главой государства в первую же неделю должен пройти саммит нормандского формата, где к России будут поставлены требования относительно деоккупации Крыма и Донбасса.

Об этом он сказал в эфире радио "НВ".

"Когда меня изберут, в первую неделю должен пройти Саммит нормандского формата. Это в повестке дня этого саммита, в связи с тем, что Россия саботирует и блокирует любые вопросы любые переговоры по Украине, потому что Путин хочет, молится, ожидает того, чтобы выиграл кто-угодно, лишь бы не Порошенко", - сказал кандидат в президенты.

Он отметил, что за пять лет его команда продемонстрировала эффективность действий по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости государства и создания мировой коалиции в поддержку Украины.

По его словам, на нормандском саммите будут вынесены несколько вопросов.

"Вопрос первый, который должен быть решен немедленно, Россия не имеет дальше оснований удерживать наших военнопленных. За это будет юридическая ответственность, которую понесет РФ", - сказал Порошенко.

"Вторая позиция. Мы должны немедленно перейти к безопасности компонента реализации Минских договоренностей. Это вынесение на заседание совбеза ООН вопроса голубых касок", - добавил он.

"Третье, вывод из Украины тяжелой военной техники и вооружения. Все это прописано, выписано кровью. У нас нет времени, чтобы кто-то учился сейчас на тех процессах, когда Украина каждый день теряет своих героев", - заявил президент.

"Четвертая позиция. Это восстановление украинских политических сил. И, важнейший компонент - взятие под контроль российско-украинской границы", - отметил он, добавив, что его можно в любое время суток разбудить и он сможет ответить, что и где надо сделать.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что сегодня в международных судах есть 11 дел относительно аннексии Крыма, за которые Россия должна отвечать, а также отметил действенность санкций.

По его словам, именно из-за санкций РФ потеряла уже 150 млрд долларов.

"Это 10% ВВП России исключительно из-за действий украинской власти, читай, украинского президента", - заявил Порошенко.

Также он добавил, что и в дальнейшем цена за оккупацию Крыма и Донбасса должна увеличиваться, а санкции должны быть продолжены и главное, чтобы не пришли к власти "некомпетентные люди", из-за которых санкции могут быть отменены.

Напомним: