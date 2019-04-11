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1/4 Ліги Чемпіонів: "Барселона" на виїзді переграла "МЮ", "Аякс" дав бій "Ювентусу"

Четвер, 11 квітня 2019, 00:10

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів іспанська "Барселона" на "Олд Траффорд" з рахунком 1:0 перемогла "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" забила свій гол на 12-й хвилині. Ліонель Мессі відпасував на Луїса Суареса, після удару якого м`яч зрикошетив від Люка Шоу і залетів у ворота. Але і в цьому епізоді довелося дивитися систему відеоповтору VAR, оскільки боковий суддя побачив положення поза грою. Після перегляду VAR взяття воріт справедливо зафіксували, записавши автогол на Шоу.

"МЮ" в цій зустрічі багато бив із-за меж штрафного майданчика, але жодного разу "манкуніанці" не влучили у площину воріт. Голкіперу ж "МЮ" Давиду Де Хеа довелося кілька разів рятувати свою команду після ударів Мессі та Суареса.

В іншому чвертьфіналі за середу, 10 квітня, амстердамський "Аякс" дав бій "Ювентусу", зігравши унічию 1:1.

У першому таймі "Аякс" виглядав краще, був більш активний в атаці, але першими забили гості. На 45-й хвилині після подачі з флангу Крішітану Роналду ударом головою в падінні забив свій 125- гол у Лізі Чемпіонів.

"Аякс" зумів відігратися вже на першій хвилині другого тайму. Давид Нерес класним ударом переграв Войцеха Шченсни - 1:1.

У заключні 45-ть хвилин "Аякс" був також більш гострішим в атаці, але на ще один гол команда з Амстердама не награла.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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