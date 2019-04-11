1/4 Лиги Чемпионов "Барселона" на выезде переиграла "МЮ", "Аякс" дал бой "Ювентусу"

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов испанская "Барселона" на "Олд Траффорд" со счетом 1:0 победила "Манчестер Юнайтед".

"Барселона" забила свой гол на 12-й минуте. Лионель Месси отпасовал на Луиса Суареса, после удара которого мяч срикошетил от Люка Шоу и залетел в ворота. Но и в этом эпизоде ​​пришлось смотреть систему видеоповтора VAR, поскольку боковой судья увидел положение вне игры. После просмотра VAR взятие ворот справедливо зафиксировали, записав автогол на Шоу.

"МЮ" в этой встрече много бил из-за пределов штрафной, но ни разу "манкунианцы" не попали в створ ворот. Голкиперу же "МЮ" Давиду Де Хеа пришлось несколько раз спасать свою команду после ударов Месси и Суареса.

В другом четвертьфинале за среду, 10 апреля, амстердамский "Аякс" дал бой "Ювентусу", сыграв вничью 1:1.

В первом тайме "Аякс" выглядел лучше, был более активен в атаке, но первыми забили гости. На 45-й минуте после подачи с фланга Кришитану Роналду ударом головой в падении забил свой 125 гол в Лиге Чемпионов.

"Аякс" сумел отыграться уже на первой минуте второго тайма. Давид нерес классным ударом переиграл Войцеха Шченсны - 1:1.

В заключительные 45-ть минут "Аякс" был также более острым в атаке, но на еще один гол команда из Амстердама не наиграла.