Порошенко запевнив, що не причетний до розкрадання в "Укроборонпромі"

Президент України Петро Порошенко запевнив, що він непричетний до будь-яких корупційних скандалів, про які останнім часом повідомляли ЗМІ, у тому числі щодо "Укроборонпрому".

Про це президент України заявив в ефірі радіо НВ.

"Я наголошую, що до ніяких корупційних схем президент Петро Порошенко не був причетний. Я це стверджую і наголошую. Мені не було відомо ні про які корупційні схеми і я з абсолютно чистою совістю сьогодні вам це кажу і чесно дивлюсь в очі, в тому числі, і правоохоронним органам", - заявив він.

"Якщо людина винна, бігти треба не на телевізійні шоу. І чекати треба не дати виборів. А треба йти в будь-який правоохоронний орган, в тому числі в ті, які абсолютно ніяк не залежать від президента – НАБУ, САП, ДБР, Міністерство внутрішніх справ", - підкреслив Порошенко.

Він висловив здивування тим, що розслідування, які ведуться щодо діяльності концерну "Укроборонпром" з 2016 року, публікуються напередодні виборів.

"Що ви чекали три роки? Що вам ще було потрібно і чому справа не в суді? Це запитання до НАБУ, до САП, до всіх правоохоронних органів. Якщо ми говоримо про справу, яка зараз презентується по енергетичному сектору – це справа 2015 року. Чотири роки що ви шукали? Чому навмисно і свідомо відбувається витік з правоохоронних органів? І цей витік відбувається прямо за тиждень до виборів", - наголосив Порошенко.

"Безумовно, коли б цей витік не відбувся, чи за два тижні, чи за два роки, я вимагаю, щоб в нас було абсолютно неупереджене прозоре розслідування. І результати розслідування мають бути повідомлені суспільству", - додав він.

Водночас Порошенко заявив, що розслідування по "Укроборонпрому" це удар по армії.

"Наголошую на цьому. Це удар по сектору оборони і безпеки. Це удар по сотнях тисяч людей, які працюють в оборонній промисловості країни, працюють вдень і вночі. І саме завдяки їх праці в нас з’явилися дрони, з’явилися ракети, у нас з’явилися засоби радіоелектронної боротьби, в нас з’явилася високоточна зброя і багато інших речей", - нагадав президент.

Порошенко наполягає, що звинувачення мають лунати не тільки і не стільки з екранів телебачення, а якщо є будь-які підстави, які доведені правоохоронними органами – справа має негайно потрапити до суду.

"На суді має бути якомога більше журналістів, активістів для того, щоб представлені докази були проаналізовані, суд прийме рішення і незалежно від того, яку посаду займає, як би близько до якого керівника в державі він знаходився – ця людина має обов’язково опинитися у в’язниці", - заявив він.

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