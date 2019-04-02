Бізнес-партнерам Гладковського-молодшого не обрали запобіжні заходи: "немає підстав"
Прокуратура не бачить підстав для обрання запобіжних заходів фігурантам скандалу про розкрадання в Укроборонпромі Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури.
Правоохоронці кажуть, що чоловіки "в повному обсязі" погасили "збитки, завдані державному бюджету" ще до завершення досудового розслідування.
"Запобіжні заходи у їх відношенні не обиралися у зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – сказали в ГПУ.
Таким чином, прокуратура вважає, що не існує ризиків втечі, тиску на свідків, знищення доказів.
Повідомляється, що Головна військова прокуратура з 2016 року розслідує справу про розкрадання коштів, їх легалізацію, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво і підробку документів.
Слідство встановило, що посадові особи "Оптимумспецдеталь" під час постачання запчастин та комплектуючих на державні підприємства занизили податки на 26,6 мільйона гривень.
У березні 2019 року, після оприлюднення журналістських розслідувань про контрабанду деталей, розкрадання коштів і причетність до цього оточення президента, керівникам "Оптимумспецдеталь" оголосили підозри.
Правоохоронці кажуть, що наразі проводять слідчі дії для встановлення співучасників злочину.
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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського
Нагадаємо:
- Видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
- Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
- 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
- Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
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