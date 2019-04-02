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Бізнес-партнерам Гладковського-молодшого не обрали запобіжні заходи: "немає підстав"

Вівторок, 2 квітня 2019, 16:04

Прокуратура не бачить підстав для обрання запобіжних заходів фігурантам скандалу про розкрадання в Укроборонпромі Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури.

Правоохоронці кажуть, що чоловіки "в повному обсязі" погасили "збитки, завдані державному бюджету" ще до завершення досудового розслідування.

"Запобіжні заходи у їх відношенні не обиралися у зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – сказали в ГПУ.

Таким чином, прокуратура вважає, що не існує ризиків втечі, тиску на свідків, знищення доказів.

Повідомляється, що Головна військова прокуратура з 2016 року розслідує справу про розкрадання коштів, їх легалізацію, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво і підробку документів.

Слідство встановило, що посадові особи "Оптимумспецдеталь" під час постачання запчастин та комплектуючих на державні підприємства занизили податки на 26,6 мільйона гривень.

У березні 2019 року, після оприлюднення журналістських розслідувань про контрабанду деталей, розкрадання коштів і причетність до цього оточення президента, керівникам "Оптимумспецдеталь" оголосили підозри.

Правоохоронці кажуть, що наразі проводять слідчі дії для встановлення співучасників злочину.

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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Нагадаємо:

  • Видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
  • 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
  • Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
  • 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
  • Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.

"Українська правда" в Threads

Теми: УкроборонпромГладковськийГенпрокуратура
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