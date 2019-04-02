Бізнес-партнерам Гладковського-молодшого не обрали запобіжні заходи: "немає підстав"

Прокуратура не бачить підстав для обрання запобіжних заходів фігурантам скандалу про розкрадання в Укроборонпромі Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури.

Правоохоронці кажуть, що чоловіки "в повному обсязі" погасили "збитки, завдані державному бюджету" ще до завершення досудового розслідування.

"Запобіжні заходи у їх відношенні не обиралися у зв'язку з відсутністю ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством", – сказали в ГПУ.

Таким чином, прокуратура вважає, що не існує ризиків втечі, тиску на свідків, знищення доказів.

Повідомляється, що Головна військова прокуратура з 2016 року розслідує справу про розкрадання коштів, їх легалізацію, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво і підробку документів.

Слідство встановило, що посадові особи "Оптимумспецдеталь" під час постачання запчастин та комплектуючих на державні підприємства занизили податки на 26,6 мільйона гривень.

У березні 2019 року, після оприлюднення журналістських розслідувань про контрабанду деталей, розкрадання коштів і причетність до цього оточення президента, керівникам "Оптимумспецдеталь" оголосили підозри.

Правоохоронці кажуть, що наразі проводять слідчі дії для встановлення співучасників злочину.

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