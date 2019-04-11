Мей припускає, що Велика Британія вийде з ЄС до кінця травня

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Четвер, 11 квітня 2019, 07:17

Велика Британія може залишити Європейський Союз ще до виборів в Європарламент, намічених на кінець травня 2019 року.

Про це заявила прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза ​​Мей незабаром після того, як стало відомо про досягнуту між Брюсселем і Лондоном домовленість про відстрочення Brexit, пише DW.

Відстрочка до 31 жовтня дозволить довести до кінця розпочатий процес упорядкованого виходу Великої Британії з ЄС, заявила Мей в Брюсселі в ніч на четвер, 11 квітня.

"Якщо нам вдасться зробити це до 22 травня, нам не доведеться проводити вибори в Європарламент", - повідомила глава британського уряду.

"Протягом цього часу порядок дій буде цілком визначати Сполучене Королівство", - заявив у свою чергу голова Європейської Ради Дональд Туск.

За його словами, Лондон ще може ратифікувати узгоджений з ЄС договір, і тоді відстрочка буде скасована. Але у Великої Британії залишиться можливість "переосмислити всю стратегію" Brexit "і відмовитися від ідеї виходу з Євросоюзу, завдяки відтермінуванню вона отримала час для пошуку "кращого рішення", заявив Туск.

Нагадаємо:

  • Раніше 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відтермінування для Brexit до 31 жовтня. Тереза ​​Мей прийняла цю пропозицію. У червні Євросоюз перевірить, чи докладає  Велика Британія усіх необхідних зусиль для Brexit.
  • Чергові вибори депутатів Європарламенту пройдуть з 23 по 26 травня.

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Теми: Brexit Велика Британія


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