Саміт ЄС узгодив продовження терміну Brexit
Четвер, 11 квітня 2019, 03:13
27 держав-членів ЄС досягли згоди щодо перенесення терміну Brexit.
Про це повідомив Голова Європейської ради Дональд Туск.
"Європейський союз 27 держав-членів погодив продовження статті 50. Тепер я буду зустрічатися з прем'єр-міністром Терезою Мей з питання згоди уряду Великої Британії", - написав Туск у twitter.
EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit— Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р.
Пізніше він додав, що ЄС затвердив "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit до 31 жовтня.
EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.— Donald Tusk (@eucopresident) 10 квітня 2019 р.
Нагадаємо:
- Велика Британія мала вийти з ЄС 31 березня. Однак британський парламент не схвалив необхідну для упорядкованого виходу угоду, і Євросоюз погодився відкласти Brexit, щоб уникнути "жорсткого сценарію".
- Нова дата Brexit була запланована на 12 квітня. Однак європейські лідери побоюються, що вихід Британії без угоди з ЄС викличе хвилювання на фінансових ринках, завдасть шкоди європейській економіці на 16 трильйонів доларів і підірве торгівлю.