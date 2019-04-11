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Саміт ЄС узгодив продовження терміну Brexit

Четвер, 11 квітня 2019, 03:13

27 держав-членів ЄС досягли згоди щодо перенесення терміну Brexit.

Про це повідомив Голова Європейської ради Дональд Туск.

"Європейський союз 27 держав-членів погодив продовження статті 50. Тепер я буду зустрічатися з прем'єр-міністром Терезою Мей з питання згоди уряду Великої Британії", - написав Туск у twitter.

Пізніше він додав, що ЄС затвердив "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit до 31 жовтня.

Нагадаємо:

  • Велика Британія мала вийти з ЄС 31 березня. Однак британський парламент не схвалив необхідну для упорядкованого виходу угоду, і Євросоюз погодився відкласти Brexit, щоб уникнути "жорсткого сценарію".
  • Нова дата Brexit була запланована на 12 квітня. Однак європейські лідери побоюються, що вихід Британії без угоди з ЄС викличе хвилювання на фінансових ринках, завдасть шкоди європейській економіці на 16 трильйонів доларів і підірве торгівлю.

"Українська правда" у Threads

Теми: BrexitВелика Британія
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