Саміт ЄС узгодив продовження терміну Brexit

27 держав-членів ЄС досягли згоди щодо перенесення терміну Brexit.

Про це повідомив Голова Європейської ради Дональд Туск.

"Європейський союз 27 держав-членів погодив продовження статті 50. Тепер я буду зустрічатися з прем'єр-міністром Терезою Мей з питання згоди уряду Великої Британії", - написав Туск у twitter.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit

Пізніше він додав, що ЄС затвердив "гнучкий" варіант продовження терміну Brexit до 31 жовтня.

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution.